„Marco zvládne všechno!“ napsal oslavně fanoušek administrativy prezidenta Donalda Trumpa k jedné z mnoha koláží z dílny umělé inteligence, které ministra zobrazují jako profesionálního DJe. Vše spustilo krátké video, jež zveřejnil zástupce šéfa kanceláře Bílého domu Dan Scavino. Záběry pocházejí ze svatební oslavy, které se Rubio účastnil a krátce zaujal místo i u mixážního pultu.
Rubio aktuálně není jen ministrem zahraničí, ale i úřadujícím poradcem pro národní bezpečnost. A to poté, co ve funkci skončil Mike Waltz. Trump na syna kubánských emigrantů spoléhá, i pokud jde o řešení současné kubánské krize. Nedávno prohlásil, že jmenování Rubia prezidentem Kuby „mu zní dobře“.