Pokud Rusko ukáže, že není ochotno na mírové řešení přistoupit, přehodnotí Washington svou pozici. „Nejprve však chceme zjistit, zda je mír možný a zda je tomu (Rusko) nakloněné,“ řekl Rubio. „Trump chce ukončit válku za podmínek, které by byly přijatelné pro obě strany,“ dodal.

Zatímco Ukrajina už souhlasila s americkým návrhem na celkové příměří, Rusko tak dosud neučinilo. Myšlenku příměří Moskva nevyloučila, zároveň však poukazuje na potřebu vyřešit takzvané prvotní příčiny konfliktu.

Rubio nejprve prohlásil, že Spojené státy očekávají Putinovo jasné vyjádření v příštích týdnech. Poté řekl, že to bude „někdy velmi brzy“. Dlouhá vyjednávání by se Trumpovi podle ministra nelíbila. „Nepřistoupí na nekonečná jednání,“ upozornil.

Rusko před více než třemi lety napadlo Ukrajinu a v rámci jednání o příměří požaduje zrušení některých západních sankcí. To však Evropa podmiňuje úplným stažením ruských vojsk z Ukrajiny. Stávající ruský přístup už Trump kritizoval. Ve víkendovém rozhovoru s NBC News šéf Bílého domu řekl, že je na Putina velmi rozzloben za jeho slova o legitimitě a budoucnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Rusku rovněž pohrozil uvalením sekundárních cel na ruskou ropu ve výši 25 až 50 procent. Trump nicméně nadále věří, že Putin na příměří přistoupí.

Cesta Ukrajiny do NATO je nezvratná, míní Rutte

Generální tajemník NATO Mark Rutte v Bruselu zopakoval, že cesta Ukrajiny do Aliance je nezvratná. Ukrajincům však nikdy nebylo slíbeno, že bude členství v NATO součástí případné mírové dohody, dodal po skončení dvoudenního jednání ministrů zahraničí Severoatlantické aliance.

Pokud jde o jednání o příměří na Ukrajině, míč je nyní na ruské straně hřiště, uvedl Rutte. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, dodal. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot v pátek ráno v Bruselu prohlásil, že Rusko dluží Spojeným státům rychlou odpověď na jejich návrh na příměří. Podle britského ministra zahraničí Davida Lammyho by Putin mohl přistoupit na klid zbraní hned teď, ale Ukrajinu neustále bombarduje.

Podle kanadské ministryně zahraničí Mélanie Jolyové by měla být stanovena lhůta, do které musí Rusko s příměřím na Ukrajině souhlasit. Jestliže Rusko na návrh příměří nepřistoupí, musí to mít důsledky, dodala Jolyová. Rutte nicméně odmítl říct, zda tento návrh podporuje.

„Nechci se plést do jednání, nechci říkat nějaké datum, do kterého by mělo Rusko reagovat,“ řekl novinářům. „Američané se snaží zajistit, aby bylo dosaženo míru, který bude spravedlivý a trvalý. Usilovně na tom pracují,“ dodal. Trvalý a spravedlivý mír by měl mimo jiné znamenat, že Rusko už neobsadí ani metr čtvereční ukrajinského území a už na Ukrajinu znovu nezaútočí.

Šéf NATO v této souvislosti ocenil úsilí Britů a Francouzů, kteří stojí v čele takzvané koalice ochotných, tedy zemí, které společně diskutují o další podpoře Ukrajiny. Zmínil rovněž i různé iniciativy, které Ukrajincům pomáhají zajistit vojenské i další vybavení, a konkrétně uvedl i českou muniční iniciativu.