Vstupujeme do zlaté éry, řekl Rubio Orbánovi o vztazích USA a Maďarska

  13:23
Spojené státy a Maďarsko vstupují do zlaté éry bilaterálních vztahů, řekl při schůzce s maďarským premiérem Viktorem Orbánem americký ministr zahraničí Marco Rubio. Orbána ujistil, že má plnou podporu šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Maďarsko v dubnu čekají parlamentní volby, které pro Orbána znamenají největší výzvu od roku 2010, odkdy je u moci.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio a maďarský premiér Viktor Orbán (16....

Americký ministr zahraničí Marco Rubio a maďarský premiér Viktor Orbán (16. února 2026) | foto: AP

Maďarský premiér Viktor Orbán (16. února 2026)
Americký ministr zahraničí Marco Rubio (16. února 2026)
Maďarský premiér Viktor Orbán (16. února 2026)
Americký ministr zahraničí Marco Rubio a maďarský premiér Viktor Orbán (16....
34 fotografií

Trump a Orbán mají podle Rubia velmi blízké osobní vztahy, což se ukázalo být mimořádně prospěšné pro bilaterální vztahy. „Spojené státy chtějí, aby se Maďarsku dobře dařilo, protože je to v americkém národním zájmu, zejména dokud jste vy lídrem této země,“ řekl šéf americké diplomacie Orbánovi.

Uvedl však, že o tom, co se v Maďarsku stane, rozhodnou voliči. Orbánova strana Fidesz v nezávislých předvolebních průzkumech dlouhodobě zaostává za uskupením Tisza Pétera Magyara, který v minulosti patřil mezi členy vládnoucí strany, ale nyní je Orbánovým ostrým kritikem. Premiéra a jeho spolupracovníky obviňuje z korupce nebo z toho, že veřejné peníze používají ve prospěch svých příbuzných a spojenců.

Mocný vítěz a vůdce, podpořil Trump Orbána v parlamentních volbách

Orbán patří k největším stoupencům Trumpa mezi evropskými politiky a v pondělí řekl, že ve vztazích mezi Spojenými státy a Maďarskem od Trumpova loňského návratu k moci „neexistuje žádný konfliktní bod“.

Budapešť podle něj podporuje například snahu Spojených států dosáhnout míru ve válce Ruska proti Ukrajině. Míní, že současný americký prezident udělal v mezinárodní politice pro mír mezi Ruskem a Ukrajinou nejvíce. Bez Trumpa „bychom vůbec neměli šanci tuto válku v dohledné době ukončit mírovou dohodou“, míní Orbán.

Po volbách vymýtíme Bruselem podplacené soudce, novináře i politiky, řekl Orbán

Agentura AP poznamenala, že mnoho stoupenců Trumpova hnutí MAGA (Make America Great Again – Učiňme Ameriku opět skvělou) považuje Maďarsko za zářný příklad země, kde národní konzervatismus slaví úspěchy. Děje se to navzdory tomu, že Orbánova vláda se postarala o erozi demokratických institucí a země si hospodářsky v porovnání s ostatními členy EU nevede nijak dobře.

Orbán na rozdíl od většiny významných evropských politiků udržuje dobré vztahy s představiteli Ruska navzdory tomu, že ruská armáda už skoro čtyři roky vede útočnou válku proti Ukrajině.

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

