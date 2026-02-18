USA mají mnoho důvodů zasáhnout v Íránu, pohrozila mluvčí Bílého domu

  21:24
Pro vojenský úder proti Íránu existuje mnoho důvodů, prohlásila ve středu na pravidelné tiskové konferenci mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. Zároveň podotkla, že úterní jednání o íránském jaderném programu přineslo drobný pokrok.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
16 fotografií

„Írán by udělal dobře, kdyby uzavřel dohodu s prezidentem (Donaldem) Trumpem a jeho administrativou,“ poznamenala.

Přes drobný pokrok při úterním nepřímém jednání zástupců USA a Íránu v Ženevě podle mluvčí v některých otázkách přetrvávají rozdíly. Teherán by podle ní měl do několika týdnů přijít s podrobnějšími návrhy.

Trump opět hrozí Íránu. Pokud nepřistoupí na jadernou dohodu, přijdou následky

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí v úterý vyjádřil přesvědčení, že obě strany dosáhly shody na hlavních principech, které by mohly otevřít cestu k případné dohodě. Neznamená to však podle něj, že dohoda bude hotova brzy.

Trump, který na Blízký východ vyslal množství amerických sil, opakovaně Írán varoval před následky, pokud nebude Teherán ochoten dohodnout se o svém jaderném programu.

Trump chce, aby se Teherán zavázal, že nebude usilovat o jaderné zbraně a vzdá se také obohacování uranu. Pokud se tak nestane, je podle něj ve hře vojenský zásah ze strany USA.

Uran budeme obohacovat i za cenu války, tlak USA nás nevyděsí, vzkazuje Írán

Írán dlouhodobě tvrdí, že jeho jaderný program slouží pouze mírovým účelům a že se obohacování uranu nevzdá.

V rámci zvyšování tlaku na Teherán dnes Washington oznámil, že uvaluje sankce na dalších 18 íránských činitelů a představitelů tamních telekomunikačních společností.

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

Nejčtenější

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Příčina smrti dcery Tommyho Lee Jonese odhalena. Co se Victorii stalo na Silvestra

Tommy Lee Jones s manželkou Dawn Jonesovou a dcerou Victorií Jonesovou....

Victoria Jones, dcera slavného herce Tommyho Lee Jonese, zemřela v důsledku „toxických účinků kokainu,“ oznámil v úterý úřad hlavního soudního lékaře v San Franciscu. Smrt čtyřiatřicetileté herečky,...

18. února 2026  22:22

Selhání velké ukrajinské protiofenzivy v roce 2023 zavinil Zelenskyj, řekl Zalužnyj

Ukrajinský velvyslanec ve Velké Británii a bývalý velitel armády Valerij...

Bývalý hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil a současný velvyslanec v Británii Valerij Zalužnyj poprvé promluvil o roztržce s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Šlo hlavně o spor ohledně...

18. února 2026  21:54

Ústavní soud vyhověl sexuálně zneužívané ženě jen částečně, rozsudky nezrušil

Ústavní soud

Ústavní soud částečně vyhověl stížnosti ženy z Vysočiny, kterou několik let sexuálně zneužíval otčím. Obecné soudy porušily podle ústavních soudců právo stěžovatelky na soudní ochranu, návrh na...

18. února 2026  21:07

Odškodné za blokaci lodi s migranty. Itálie zaplatí neziskovce v přepočtu 1,8 milionu

Migranti z lodi Sea-Watch 3 mohli po dvou týdnech opustit palubu a vstoupit na...

Itálie musí vyplatit neziskové organizaci Sea-Watch 76 tisíc eur (1,8 milionu korun) za protiprávní zabavení plavidla v roce 2019. Ve středu o tom rozhodl soud v Palermu. Úřady tehdy loď zablokovaly...

18. února 2026  19:19,  aktualizováno  20:56

O dost zdraží počítače, mobily i auta. Vše kvůli AI, bere čím dál víc paměťových čipů

Pohled na čerstvě osazenou PCB. Jde o testovací várku, kde nejsou osazeny USB...

Globální trh s elektronikou čelí krizi v důsledku nedostatku paměťových čipů, který je výsledkem rozsáhlých investic do infrastruktury pro umělou inteligenci (AI). To vede k prudkému růstu cen...

18. února 2026  20:42

Tragédie po pádu laviny v Kalifornii: nepřežilo osm lyžařů, po dalším se pátrá

Členové záchranného týmu v oblasti Soda Springs v Kalifornii, kde došlo k pádu...

Po úterním pádu laviny nedaleko jezera Tahoe v severní Kalifornii zemřelo osm lyžařů, po jednom se ještě pátrá, uvedla ve středu místní šerifka. Záchranáři už předtím v hornaté divočině zachránili...

18. února 2026  20:36,  aktualizováno  20:40

Izraelská armáda zvýšila kvůli Íránu pohotovost a zintenzivnila přípravy

Izraelské armádní síly v Nábulusu na Západním břehu Jordánu. (11. února 2026)

Izrael zvýšil stupeň pohotovosti své armády a zintenzivnil vojenské přípravy uprostřed rostoucích náznaků, že spolu s USA v nadcházejících dnech zaútočí na Írán. Uvádí to stanice CNN Arabic s odkazem...

18. února 2026  19:54,  aktualizováno  20:04

Bayer chce finančně urovnat spory kolem Roundupu. Akcie giganta klesají

ilustrační snímek

Německý agrochemický gigant Bayer navrhl urovnání dlouholetých sporů kolem herbicidu Roundup. Jeho dceřiná společnost Monsanto chce zaplatit až 7,25 miliardy dolarů (asi 149 miliard korun) za...

18. února 2026

Ameriku straší vraždící transgender střelci. Začíná si klást nepříjemné otázky

Premium
Zleva: Robin Westman, Jesse Van Rootselaar a Robert Dorgan

Dvě smrtící střelby, celkem jedenáct mrtvých a v obou případech pachatelé, kteří se identifikovali jako žena. Severní Amerika po masakrech na ledním hokeji a v kanadské základní škole hledá odpověď...

18. února 2026

Zeman požádal o humanitární gesto pro českého studenta, zadržela ho Čína

Bývalý prezident Miloš Zeman při rozhovoru pro iDNES.cz (6. 8. 2025)

Bývalý prezident Miloš Zeman ve středu při setkání s čínským velvyslancem požádal prezidenta Si Ťin-pchinga o humanitární gesto pro českého studenta, který byl podle něj zadržen v Číně. Informoval o...

18. února 2026  19:34

Kofole loni klesly příjmy. Viníky jsou nejhorší počasí za deset let a cukrová daň

Kofola (Ilustrační foto)

Nápojářské skupině Kofola loni klesly tržby meziročně o tři procenta na 10,75 miliardy korun. Provozní zisk před odpisy EBITDA se podle předběžných neauditovaných hospodářských výsledků snížil o 3,2...

18. února 2026  19:24

