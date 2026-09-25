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Trumpův paradox. Ženy ovládly trh práce, fanynky MAGA větří feministické spiknutí

Jan Hron
  15:36

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Konzervativní influencerka Katie Millerová po boku svého manžela, vlivného poradce prezidenta Donalda Trumpa Stephena Millera. (6. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

Ženy se za prezidentství Donalda Trumpa stávají hlavními vítězkami růstu pracovního trhu. Velkou část nových míst totiž zaujímají právě ony. Tento trend ovšem paradoxně kritizují ženy z protrumpovského hnutí MAGA, podle kterých jde vlastně o špatnou zprávu, protože kvůli tomu dochází k odkládání mateřství. Mluví též o feministickém spiknutí.

Trumpovu administrativu charakterizuje až přepjatý machismus. Projevuje se v prezidentových siláckých prohlášeních, v důrazu ministra obrany Peta Hegsetha na maskulinní podobu armády či v prohlášeních viceprezidenta J. D. Vance o nutnosti, aby ženy rodily více dětí.

Tato rétorika reflektuje, kdo jsou hlavní Trumpovi voliči. Jsou to muži z pracující třídy stejně jako mladíci hledající své místo v životě, kterým prezident slíbil, že stejně jako Amerika i oni budou po letech, kdy byli odsouváni na vedlejší kolej progresivní politikou, „znovu velcí“. Jenže ekonomická realita ukazuje trochu jiný obrázek.

Vyšší podíl žen v pracovní síle vyplývá i z jejich vyšší vzdělanosti. Ženám se daří výrazně lépe než mužům získávat univerzitní titul a lidé s lepším vzděláním mají obecně lepší šance na trhu práce.

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