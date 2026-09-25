Trumpovu administrativu charakterizuje až přepjatý machismus. Projevuje se v prezidentových siláckých prohlášeních, v důrazu ministra obrany Peta Hegsetha na maskulinní podobu armády či v prohlášeních viceprezidenta J. D. Vance o nutnosti, aby ženy rodily více dětí.
Tato rétorika reflektuje, kdo jsou hlavní Trumpovi voliči. Jsou to muži z pracující třídy stejně jako mladíci hledající své místo v životě, kterým prezident slíbil, že stejně jako Amerika i oni budou po letech, kdy byli odsouváni na vedlejší kolej progresivní politikou, „znovu velcí“. Jenže ekonomická realita ukazuje trochu jiný obrázek.
Vyšší podíl žen v pracovní síle vyplývá i z jejich vyšší vzdělanosti. Ženám se daří výrazně lépe než mužům získávat univerzitní titul a lidé s lepším vzděláním mají obecně lepší šance na trhu práce.