Hrozí v USA občanská válka? Nepřítel vyšel z pekla, volají radikální Trumpovci

„Svůj strategický plán už mám připravený. Šestý leden to bude setsakramentská zábava,“ chlubí se před hloučkem příznivců holohlavý stále vysportovaný Ivan Raiklin. Coby člen hnutí Stop the Steal vyhlíží blížící se prezidentské volby s obavami. Někdejší voják od Zelených baretů už dopředu ví, že pokud Donald Trump nevyhraje, bude to jen kvůli volebním podvodům.

Generální zkoušku už mají členové hnutí za sebou, proběhla 6. ledna 2021, kdy rozvášněný dav vtrhl do budovy Kongresu na protest proti výsledkům voleb, ve kterých Trump prohrál, ale odmítl to uznat. Tehdy šlo o narychlo svolanou akci, už za pár týdnů může být mnohem hůř. Radikální Trumpovi stoupenci jsou nyní mnohem lépe organizování a odplatu za případnou prohru plánují od začátku primárek.