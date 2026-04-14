Vanceovo hektické diplomatické turné přineslo namísto úspěchů řadu otázek. Viceprezident během několika dní přešel od předvolební kampaně v Maďarsku k vedení klíčových jednání s Íránem v Pákistánu – a do Washingtonu se po víkendu vrátil bez viditelného výsledku.
Do Budapešti zamířil před parlamentním kláním podpořit Trumpova spojence Viktora Orbána. Na jeho předvolebním mítinku Vance vystoupil s neobvykle přímou výzvou. „Postavte se za Orbána, protože on stojí za vámi,“ hřímal. Porušil tak dlouholeté diplomatické zvyklosti, že američtí vůdci se nevměšují do voleb spojenců – a výsledek stejně neovlivnil.
Vance za to platí propadem popularity, která se v posledních měsících dostala na historicky nejnižší úroveň u amerického viceprezidenta v této fázi mandátu.