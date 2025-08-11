V Tel Avivu vyšly do ulic desítky tisíc lidí, kteří se bojí, že premiér Benjamin Netanjahu situaci v Gaze ještě více vyostří a asi desítka unesených, která ještě žije, bude zabita.
Zatímco arabské státy, OSN, Británie a Francie ostře odsuzují, Izrael se dohaduje, jak vážně to Netanjahu s okupací města Gaza myslí. Ve stejný čas USA obvinily Francii z krachu rozhovorů o příměří mezi Izraelem a Hamásem. Americký ministr zahraničí Rubio doslova řekl: „Rozhovory s Hamásem se zhroutily v den, kdy Macron jednostranně rozhodl, že uzná Palestinský stát.“