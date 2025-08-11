Okupace? Spíš snaha vrátit Hamás k jednání. USA viní Macrona ze sabotáže rozhovorů

Premium

Palestinci si prohlížejí místo po ranním izraelském útoku na dům ve městě Gaza. (8. srpna 2025) | foto: Reuters

Dagmar Langová
„Není to poprvé, co Francouzi svým ,liberálním přístupem’ rozorali Blízký východ,“ říká mi Telavivan Gery, když se bavíme o politice. Poslední roky se v Izraeli k politice stočí každý hovor, i když teď je o důvod víc: protesty proti vládě byly tady v Haifě v sobotu večer o poznání hlasitější než obvykle.

V Tel Avivu vyšly do ulic desítky tisíc lidí, kteří se bojí, že premiér Benjamin Netanjahu situaci v Gaze ještě více vyostří a asi desítka unesených, která ještě žije, bude zabita.

Zatímco arabské státy, OSN, Británie a Francie ostře odsuzují, Izrael se dohaduje, jak vážně to Netanjahu s okupací města Gaza myslí. Ve stejný čas USA obvinily Francii z krachu rozhovorů o příměří mezi Izraelem a Hamásem. Americký ministr zahraničí Rubio doslova řekl: „Rozhovory s Hamásem se zhroutily v den, kdy Macron jednostranně rozhodl, že uzná Palestinský stát.“

11. srpna 2025

„Není to poprvé, co Francouzi svým ,liberálním přístupem' rozorali Blízký východ," říká mi Telavivan Gery, když se bavíme o politice. Poslední roky se v Izraeli k politice stočí každý hovor, i když...

