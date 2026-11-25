Americké úřady vyšetřují podezření z pašování čipů Nvidie do Číny, zatímco část agentů pověřených ochranou exportních kontrol slouží jako osobní ochranka ministra obchodu Howarda Lutnicka. Ten má navíc rodinné vazby na finanční společnost, která drží akcie Nvidie. To vše, zatímco se do věci vložil i Donald Trump, který pomohl vrátit šéfa firmy Jensena Huanga do funkce a obohatil se tím o miliony dolarů.
Začalo to hned, když Howard Lutnick usednul do ministerského křesla. Naštval svoji vlastní ochranku a část dala výpověď. Tak sáhl přímo do vlastních řad.
Lutnickovo ministerstvo zařadilo firmu podezřelou z pašování čipů do Číny na černou listinu až v pondělí. Tedy v ten samý den, kdy správní rada Nvidie vrátila Huanga zpět do čela firmy.