Žena čeká dítě bez vyvinuté lebky. Lékaři odmítají potrat, bojí se trestu

„Nosím to dítě jen proto, abych ho pohřbila,“ popisuje žena své pocity pro list The New York Times. Plod v jejím těle trpí akranií, vzácným onemocněním, při kterém se dítěti nevyvíjí lebka. Smutnou diagnózu se Davisová dozvěděla tento měsíc – byla právě v desátém týdnu těhotenství – a jak sama říká, její lékař jí hned doporučil návštěvu potratové kliniky.

Ženin případ však ukázal, jaké zmatky v USA nastaly poté, co Nejvyšší soud zrušil přelomový rozsudek Roe v. Wade, zajišťující federální právo na interrupci. Potratovou politiku si začaly řídit jednotlivé státy a mnohé okamžitě přispěchaly s předem připravenými zákazy potratů, takzvanými trigger laws.

Louisiana, odkud Davisová pochází, aktuálně patří v tomto ohledu k nejradikálnějším státům a konec interrupcí podporují jak tamní republikáni, tak demokraté. Platný zákon zakazuje ukončení těhotenství téměř absolutně, výjimky neplatí ani na případy znásilnění nebo incestu.

Ženy zde mohou podstoupit potrat jen v případě, že těhotenství ohrožuje jejich vlastní život nebo je plod smrtelně postižený. Jenže Davisová, která by tedy měla mít na proceduru nárok, přesto řeší, jak se k potratu dostat.

V tomto státě je ještě ke všemu ve hře několik podobných zákonů, což do situace vnáší další chaos. Potratová klinika v Baton Rouge zavřela, a tak se Davisová vydala do nemocnice. Tam jí však řekli, že jí s jejím problémem nemohou pomoct. Akranie totiž není jmenovitě uvedená na seznamu „povolených“ diagnóz, takže i když dítě nemá šanci přežít, lékaři od něj raději dávají ruce pryč.

Aby byla situace ještě nepřehlednější, tři místní potratové kliniky se počátkem srpna obrátily na soudy a požádaly o odklad platnosti nového zákona, tak jako se to už díky zásahu soudce jednou stalo v červenci. Potraty se tehdy na krátko staly opět legálními. Ale pak se to opět změnilo a zákazy začaly platit.

Poté, co se situace šestatřicetileté Davisové začala probírat v médiích, vyjádřila se k ní i louisianská senátorka Katrina Jacksonová, jež patří k autorkám posledního protipotratového zákona. Míní, že tento konkrétní případ spadá pod povolené výjimky, protože dítě „není schopné přežít mimo lůno“.

Právní zástupce Davisové Ben Crump však tvrdí, že v praxi je vše jinak. „Bez ohledu na to, co zákonodárci v Louisianě tvrdí, zákon má své požadované dopady. Lékaři kvůli němu odmítají provádět potraty, i když jsou z lékařského pohledu nezbytné. Bojí se totiž, že přijdou o licenci nebo že je z něčeho obviní,“ uvedl. Lékařům za porušení zákazu hrozí až patnáct let vězení.

Státní ministerstvo zdravotnictví už slíbilo, že na základě případu Davisové aktualizuje nynější vyhlášky. Koncem minulého týdne však podle NYT stále nebylo jasné, zda nemocnice ženě potrat provede. „Předhodili mě vlkům. Říkají mi, co všechno je špatně s mým dítětem, ale jedním dechem dodávají, abych si s tím nějak poradila,“ komentuje to Davisová.

„Mateřství začíná v lůně, když počnete, když je to dítě ve vás. A já chtěla udělat to nejlepší pro své dítě,“ pokračuje. Crump v pátek oznámil, že jeho klientka, která je nyní ve třináctém týdnu, odjede na potrat do jiného státu. Nejblíže to z Louisiany má na Floridu, kde je potrat zakázaný po patnáctém týdnu těhotenství. Rodina se třemi dětmi si takovou cestu nemůže dovolit, na internetu už proto vybírá peníze.

A místní protipotratová iniciativa Louisiana Right to Life zůstává ve svém postoji neochvějná. Její mluvčí Sarah Zagorski prohlásila, že organizaci vadí, že je potrat v případě vážného poškození plodu povolený. Samotné Davisové by pak doporučila, aby se jí dostalo „podpory a perinatální paliativní péče, a to od chvíle, kdy se dozvěděla diagnózu, až do konce přirozeného života dítěte“.

Seznam zákazů se dál prodlužuje

Nejvyšší soud zrušil platnost precedentu Roe v. Wade před dvěma měsíci a od té doby zavedli úplný zákaz potratů (s více či méně výjimkami) už nejméně v deseti státech – kromě Louisiany také v Texasu, Mississippi, Missouri, Alabamě, Oklahomě, Kentucky či Wisconsinu. Další čtyři státy zakazují interrupce po šestém týdnu těhotenství, kdy žena o svém stavu mnohdy ještě ani neví. To je třeba případ Georgie.

V některých státech restrikce přibudou v následujících týdnech, kupříkladu v Indianě začne platit téměř úplný zákaz potratů v polovině září. A v dalších státech se souboj o podobu legislativy nyní svádí u soudů. Ty blokují nové či staré protipotratové zákony například ve Wyomingu, Severní Dakotě, Iowě či Jižní Karolíně.

Celkem se očekává, že ukončení těhotenství nějakým způsobem omezí zhruba polovina Spojených států. Jen v tomto týdnu přitvrdí ve třech z nich. V Tennessee přejdou od zákona, který zapovídá potraty po zachycení srdečního tepu embrya, k ještě širšímu zákazu. Výjimku už nově nebudou mít ani oběti znásilnění či incestu, píše The Washington Post.

Svůj zákaz chtějí rozšířit také v Idahu. Tam ovšem zákon soudně napadla federální vláda prezidenta Joea Bidena a verdikt ještě není znám. Soudce nicméně zpochybnil příslib státu, že policie nebude stíhat lékaře, kteří provedou interrupci ženám ohroženým na životě. A v Texasu, kde potraty zakázali prakticky okamžitě, tento týden zvednou pokuty na 100 tisíc dolarů a z poskytnutí potratu učiní zločin prvního stupně.

Kde je tedy potrat ještě legální? Američanky se mohou vydat například na západ do Oregonu, Kalifornie a Washingtonu či na východ USA. Tam potrat umožňují v New Yorku, Maine nebo v Massachusetts. Útočištěm pro ženy z radikálního jihu pak může být Nové Mexiko či vzdálenější Illinois.