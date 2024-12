V americké loterii padl jackpot 1,22 miliardy dolarů, los se prodal v Kalifornii

V noci na sobotu zemřela herečka Jana Synková, bylo jí 80 let. Proslavila se například rolí tety Kateřiny v Saturninovi. O úmrtí informoval Blesk.

RECENZE: Kritika naší hrabivosti? Z Hry na oliheň se stala parodie sebe samé

60 %

Patrně zklamání zažije divák poté, co zhlédne poslední díl druhé série Hry na oliheň. Slovo poslední by se zde hodilo dát do uvozovek, neboť tvůrci pokračování největšího hitu Netflixu se totiž ve...