Renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu vyšla místo původně odhadovaných 1,8 milionu na 14,2 milionu dolarů (297 milionů korun). Prezident Donald Trump projekt označuje za velký úspěch, část návštěvníků ale změny téměř nevidí. Kritiku vyvolává také výběr dodavatele i obavy z přetrvávajících technických problémů.
Autor: Nathan Howard, Reuters
Rekonstrukce měla vyřešit dlouhodobé problémy s kvalitou vody a údržbou jednoho z nejznámějších symbolů Washingtonu. Součástí projektu byla také instalace nového filtračního systému využívajícího technologii takzvaných nanobublin. Už krátce po dokončení se ale objevily otázky, zda se podařilo odstranit všechny technické nedostatky.
Autor: Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Trump projekt opakovaně označil za „krásný“ a tvrdí, že si vysloužil nadšené ohlasy veřejnosti. Podle prezidenta nejde o pouhý nátěr, ale o využití vysoce odolných průmyslových materiálů.
Autor: Julia Demaree Nikhinson, AP
První reakce návštěvníků jsou však rozporuplné. Někteří ocenili čistý vzhled bazénu a jeho odrazové vlastnosti. „Upřímně jsem ohromená. Odraz je nádherný,“ řekla televizi CNN Lara Harveyová z Marylandu. Podle ní rekonstrukce splnila svůj účel a bazén působí reprezentativněji než dříve. Jiní uvedli, že oproti minulosti nepozorují výraznější změnu.
Autor: AFP / Satellite image (C)2026 Vantor / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Pozornost vzbudila také barva nádrže. Podle projektové dokumentace má mít odstín označovaný jako „americká vlajková modř“.
Autor: Profimedia.cz
Jen několik dní po napuštění vody se navíc na dně objevily řasy. Pracovníci je začali odstraňovat, což mezi návštěvníky vyvolalo otázky ohledně kvality dokončených prací.
Autor: Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Ministerstvo vnitra USA uvedlo, že jde o běžný jev související se spuštěním systému po několikatýdenní stavební odstávce.
Autor: Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Diskusi vyvolaly i náklady na celý projekt. Trump původně hovořil o investici ve výši 1,8 milionu dolarů (asi 38 milionů korun), konečná cena však přesáhla 14,2 milionu dolarů (zhruba 297 milionů korun). „Upřímně mi nepřijde, že by vypadal o tolik jinak,“ uvedla Kyra Brownová z Washingtonu. Zpochybnila vysoké náklady projektu vzhledem k výsledku, který podle ní není na první pohled příliš patrný.
Autor: Julia Demaree Nikhinson, AP
Pod drobnohledem se ocitl také způsob výběru dodavatele. Deník The New York Times již dříve upozornil, že zakázku bez výběrového řízení získala společnost Atlantic Industrial Coatings z Virginie.
Autor: Graeme Sloan, Reuters
Firma v minulosti pracovala na Trumpově golfovém resortu ve stejném státě, nemá však zkušenosti s realizací vládních zakázek.
Autor: Profimedia.cz
Další otázky se týkají technického stavu infrastruktury ukryté pod areálem National Mall. Pod zemí vedou potrubí, která přivádějí vodu mezi bazénem a filtrační stanicí.
Autor: Nathan Howard, Reuters
Právě tato potrubí podle lidí obeznámených s provozem často prosakují a mohou narušovat fungování filtrace. Ministerstvo vnitra plánuje jejich opravu až na podzim. Bez ní podle kritiků hrozí, že se dnes nově opravený bazén časem opět zbarví do známého zeleného odstínu.
Autor: Graeme Sloan, Reuters
Příslušníci Národní gardy státu Mississippi stojí u Lincolnova památníku ve Washingtonu. (10. června 2026)
Autor: Nathan Howard, Reuters
Příslušník Národní gardy státu Mississippi nese pytel s odpadky u Lincolnova památníku ve Washingtonu. (10. června 2026)
Autor: Nathan Howard, Reuters
V americké metropoli Washingtonu, D.C., pokračují práce na nádrži u Lincolnova památníku. (3. června 2026)
Autor: Profimedia.cz
V americké metropoli Washingtonu, D.C., pokračují práce na nádrži u Lincolnova památníku. (3. června 2026)
Autor: Profimedia.cz
V americké metropoli Washingtonu, D.C., pokračují práce na nádrži u Lincolnova památníku. (3. června 2026)
Autor: Profimedia.cz
V americké metropoli Washingtonu, D.C., pokračují práce na nádrži u Lincolnova památníku. (3. června 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Americký prezident Donald Trump nařídil renovaci jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Dno bude nově natřeno na modrou. (24. dubna 2026)
Autor: ČTK
Americký prezident Donald Trump nařídil renovaci jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Dno bude nově natřeno na modrou. (24. dubna 2026)
Autor: ČTK
Americký prezident Donald Trump nařídil renovaci jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Dno bude nově natřeno na modrou. (24. dubna 2026)
Autor: ČTK
Americký prezident Donald Trump nařídil renovaci jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Dno bude nově natřeno na modrou. (24. dubna 2026)
Autor: ČTK
Americký prezident Donald Trump nařídil renovaci jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Dno bude nově natřeno na modrou. (24. dubna 2026)
Autor: ČTK
Americký prezident Donald Trump nařídil renovaci jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Dno bude nově natřeno na modrou. (24. dubna 2026)
Autor: ČTK
Americký prezident Donald Trump nařídil renovaci jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Dno bude nově natřeno na modrou. (24. dubna 2026)
Autor: ČTK
Americký prezident Donald Trump nařídil renovaci jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Dno bude nově natřeno na modrou. (24. dubna 2026)
Autor: ČTK
Americký prezident Donald Trump nařídil renovaci jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Dno bude nově natřeno na modrou. (24. dubna 2026)
Autor: ČTK
Americký prezident Donald Trump nařídil renovaci jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Dno bude nově natřeno na modrou. (24. dubna 2026)
Autor: ČTK
Americký prezident Donald Trump nařídil renovaci jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Dno bude nově natřeno na modrou. (24. dubna 2026)
Autor: ČTK