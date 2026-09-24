Loď USS Abraham Lincoln byla na moři 286 dní, než 1. září při návratu do USA zakotvila v Thajsku. Původně se měli námořníci vrátit domů v květnu, ale jejich nasazení bylo prodlouženo kvůli pokračujícímu konfliktu.
Úřadující šéf námořnictva Cao uvedl počet pokusů o sebevraždu s tím, že zahrnuje členy posádek několika plavidel plujících společně s letadlovou lodí. Šlo o písemnou odpověď na otázky senátorky Gillibrandové týkající se duševního zdraví posádky lodi USS Abraham Lincoln. Cao uvedl, že v době nasazení nedošlo k žádné dokonané sebevraždě člena posádky.
|
Chtěli skákat z letadlové lodi. Americkým námořníkům klesá morálka, mají deprese
Počet pokusů o sebevraždu v poměru k počtu členů posádky USS Abraham Lincoln se zhruba shodoval s mírou zaznamenanou v celém aktivním sboru námořnictva v roce 2024, kdy Pentagon naposledy zveřejnil údaje o sebevraždách, píše CNN. V roce 2024 námořnictvo zaznamenalo 356 pokusů o sebevraždu mezi 337 tisíci aktivními členy.
V úderné skupině kolem letadlové lodi Lincoln bylo nasazeno šest až sedm tisíc námořníků amerického námořnictva na zhruba šesti plavidlech, letadlová loď přitom byla zapojena do intenzivních bojových operací proti Íránu. Americké námořnictvo na žádost CNN o komentář před vydáním textu o dopisu nereagovalo.
|
Sebevražedná úzkost, čekání na návrat. Na palubě vysílené lodi USS Abraham Lincoln
Senátorka Gillibrandová osm pokusů o sebevraždu ve středu označila za velmi vysoké číslo s tím, že při jiných podobných nasazeních docházelo k jedné až dvěma pokusům o sebevraždu za rok. Dodala, že americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth zprávy o pokusech o sebevraždu označovali za dezinformace, ale ukázalo se, že se podmínky na palubě a stav námořníků skutečně zhoršovaly.
V srpnu dva vojenské deníky informovaly o zhoršujícím se psychickém stavu námořníků, včetně několika pokusů o skok přes palubu. Demokraté pak požadovali vyšetření podmínek na palubě.
|
Prostitutky? Ne, radši pedikúru. Námořníci z letadlovky se vyvalili do ulic Pattaye
Cao sdělil, že námořníci v březnu zmařili pokus jednoho svého kolegy skočit přes palubu. V srpnu jiný člen posádky skutečně do moře skočil. Tato osoba byla zachráněna a obdržela lékařskou péči, než byla „převezena z lodi k další léčbě“, napsal Cao.
Stanice MS NOW rovněž v srpnu informovala o plísni ve sprchách na lodi a o ubývajících zásobách potravin a mýdla, jakož i dalších základních potřeb. Cao v dopise uvedl, že v jídelně se namísto výběru ze dvou hlavních jídel po určitou dobu podávalo jen jedno, ale že námořníci dostávali čtyři nutričně vyvážená jídla denně.