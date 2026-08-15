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Sebevražedná úzkost, čekání na návrat. Na palubě vysílené lodi USS Abraham Lincoln

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  15:02
Americký námořník vypouští letoun F-35C Lightning II z paluby letadlové lodi...

Americký námořník vypouští letoun F-35C Lightning II z paluby letadlové lodi USS Abraham Lincoln. (5. srpna 2026) | foto: Reuters

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Námořníci nasazení na americké letadlové lodi USS Abraham Lincoln jsou na své misi už extrémně dlouho. Více než půl roku. A mnozí z nich zoufale čekají na návrat do domovského přístavu. Někteří pomýšlejí i na sebevraždu. Odborníci proto varují, že další prodlužování námořních operací přinese další problémy.

„Každý den se probudíme a posloucháme projevy našeho kapitána. Se zoufalou nadějí netrpělivě čekáme na nové informace o našem návratu,“ popisuje jeden z členů posádky sloužící na lodi Abraham Lincoln. Tamní morálku líčí jako velmi nízkou. Turnus trvá už extrémně dlouho, k tomu navíc dochází k pravidelným výpadkům.

Toalety a pítka po celé lodi jsou často mimo provoz a teplá voda mnohdy vůbec nebývá k dispozici. „Dřív stačilo zajít do lodního obchodu a koupit si tolik věcí, kolik člověk chtěl, přičemž všechny hygienické potřeby byly vždy k dispozici. Teď máme limity na každý nákup a hygienické potřeby jsou k dispozici jen horko těžko,“ vypráví další námořník.

Mnozí z nich došli tak daleko, že pomýšlejí na sebevraždu. V posledních měsících skočili přes palubu už dva lidé přidělení k této lodi. Oba se podařilo zachránit, u několika dalších námořníků se zase zasáhlo ještě před tím, než skutečně skočili.

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Jiná americká loď, USS Gerald R. Ford, před několika měsíci dokončila misi o délce 326 dní, čímž překonala rekord v délce plavby mimo domovský přístav od doby války ve Vietnamu. Právě tento rekord by nyní Abraham Lincoln mohl ještě překonat.

Podle stanice CNN je to součást širšího trendu, kdy námořnictvo Spojených států po svých lidech čím dál častěji žádá, aby překračovali doporučenou délku nasazení. Ta činí sedm měsíců.

Podle odborníků ale delší nasazení negativně zatěžuje fyzické i duševní zdraví dotyčných. Varují proto, že pokud bude nynější trend pokračovat, hrozí vyhoření námořníků, přičemž někteří by se mohli rozhodnout námořnictvo úplně opustit.

Mise amerických námořníků se postupně prodlužují už od roku 2020. Zatímco ještě v letech 2018 až 2022 strávili na svých lodích většinou 210 dní nebo méně, od teroristického útoku palestinského hnutí Hamásu v Izraeli z října 2023 už námořnictvo stanovenou hranici pravidelně překračuje.

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Po vypuknutí války mezi Izraelem a Hamásem se například loď USS Gerald R. Ford vrátila domů po 260 dnech mimo domov, loď USS Dwight D. Eisenhower zase po 274 dnech. Počty dní dál rostly až do stavu, ve kterém je nyní posádka Lincolnu.

Kvůli bojovým operacím v Íránu či Venezuele navíc letadlové lodi nemají – na rozdíl od předchozích misí – ani prostor zastavit se v přístavech spojeneckých zemí. Právě během těchto zastávek si přitom lodě mohou doplnit zásoby a námořníci alespoň na krátko vydechnout.

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Situaci na palubě z dálky sledují i rodiny námořníků. Otec jednoho z nich podotýká, že samotná mise je ze své podstaty náročná. Ptá se však, proč pomoc nepřišla dřív a zda se alespoň části psychické zátěže, způsobené dlouhým nasazením, dalo předejít. Samotné námořnictvo ovšem popírá, že by docházelo k většímu počtu pokusů o sebevraždu.

„Blaho každého člena posádky bereme vážně a máme k dispozici odborníky v oblasti náboženství, medicíny a duševního zdraví, kteří posuzují a řeší případné problémy, jakmile se objeví,“ uvedlo v prohlášení a jeden z úředníků dodal, že podle vedení námořnictva žádná souvislost mezi délkou nasazení a myšlenkami na sebepoškození neexistuje. Případy pádů přes palubu prý navíc nejsou výsadou pouze této flotily.

A když se novináři na dlouhé mise letadlových lodí zeptali prezidenta Donalda Trumpa, odpověděl, že to „ještě ani zdaleka nestačí“. Na jeho slova pak reagovala manželka jednoho z námořníků s tím, že šéf Bílého domu „vůbec nepřemýšlí, než promluví“. Trumpa i ministra obrany Petea Hegsetha také vyzvala, aby „projevili trochu empatie“.

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„Převezměte trochu odpovědnosti za to, co se děje s vaší armádou, vašimi loděmi, ve vaší válce. Ve vaší válce. Je to k vzteku,“ dodala. Ministr Hegseth začátkem tohoto roku nařídil, aby se provedl přezkum personálních problémů, kterým námořnictvo čelí. Aby si udrželo špičkové talenty, nabízí leteckým důstojníkům a námořním letcům také roční bonusy ve výši desítek tisíc dolarů.

Podmínky námořníků už také přitáhly pozornost některých politiků a vysoce postavených členů námořnictva. Demokratický senátor Richard Blumenthal například poslal Pentagonu dopis, v němž požadoval informace o stavu posádky.

Také nejvyšší poddůstojník námořnictva John Perryman nedávno kritizoval stávající cyklus turnusů s tím, že vychází z „myšlení z dob míru“. „Budeme muset přijít s jiným modelem budování bojových sil,“ řekl.

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Při dlouhých misích se však neopotřebovává jen psychika vojáků nebo stav zásob. Trpí i samotné lodě, přičemž opravy na místě jsou pouhou náplastí. Po čase se začínají třepit záchytná lana, která zachycují přistávající letadla, a do palubních systémů proniká slaná voda. Mnoho takových problémů nakonec mohou zvýšit riziko nehody, varují experti.

Část problému nicméně spočívá už v tom, že Spojené státy mají omezený počet letadlových lodí. Aktuálně jich je jedenáct, přičemž nezadržitelně stárnou. Některé už čekají, až je nahradí nové superletadlové lodě třídy Ford. Kvůli údržbě a doplňování paliva do reaktorů navíc nejsou k dispozici všechny lodě najednou. A lodě třídy Ford čelí opakovaným zpožděním. Třeba USS John F. Kennedy, která tento týden zahájila své závěrečné námořní zkoušky, námořníci dostanou v březnu 2027. To je téměř o dva roky později, než se původně předpokládalo.

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