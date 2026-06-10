Trump tlačí Evropu k plošnému zdražení léků. Lidé mohou přijít o moderní léčbu

Washington koncem minulého roku úspěšně dotlačil k dohodě Velkou Británii. Nyní se obracejí američtí diplomaté k dalším evropským státům. Na řadě je Německo.
Jako páku používají Američané britský precedent. Londýn totiž výměnou za to, že ho Trump nezatíží likvidačními cly, odsouhlasil, že v příští dekádě zvýší ceny nových amerických léků.
Zatímco v roce 1990 se celá polovina globálního soukromého farmaceutického výzkumu odehrávala v Evropě, k loňskému roku to podle dat Politica bylo 26 procent. Peníze mezitím odtékají do USA a Číny.