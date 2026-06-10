Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Trump tlačí Evropu k plošnému zdražení léků. Lidé mohou přijít o moderní léčbu

Premium

Fotogalerie 12

Donald Trump odlétá z New Yorku po třetím finále NBA, které osobně navštívil. | foto: Nathan HowardReuters

Tomáš Ratner
  14:30
Buď evropské zdravotní pojišťovny připlatí za americké inovace, nebo jejich pacienti nedostanou nejmodernější léčbu. Bílý dům vzkazuje, že Američané nebudou sami dotovat globální výzkum. Pokud Evropa peněženku neotevře, farmaceutičtí giganti nebudou pumpovat miliardové investice a odnesou to pacienti.

Washington koncem minulého roku úspěšně dotlačil k dohodě Velkou Británii. Nyní se obracejí američtí diplomaté k dalším evropským státům. Na řadě je Německo.

Jako páku používají Američané britský precedent. Londýn totiž výměnou za to, že ho Trump nezatíží likvidačními cly, odsouhlasil, že v příští dekádě zvýší ceny nových amerických léků.

Zatímco v roce 1990 se celá polovina globálního soukromého farmaceutického výzkumu odehrávala v Evropě, k loňskému roku to podle dat Politica bylo 26 procent. Peníze mezitím odtékají do USA a Číny.

Tento článek je součástí iDNES Premium

Mimořádná nabídka

  • Expertní testy, které vám reálně ušetří peníze
  • Hloubkové analýzy a kompletní archiv
  • Čtení všech článků bez omezení

První měsíc za 19 Kč

Předplatit
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (39 příspěvků)

Nejčtenější

Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...

Dým nad Putinovým „Davosem“. Ukrajinci zasáhli jeho rodiště v nejcitlivější den

Ukrajinské drony útočily na ruský Petrohrad, nad městem stoupá dým. (3. června...

Záběry hořící infrastruktury, obrovská oblaka kouře. Petrohradská obloha se ve středu zahalila do černé. Na druhé největší ruské město – mimo jiné rodiště prezidenta Vladimira Putina a dějiště...

Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři

Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence

Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...

Úder, který ponížil Putina. Satelitní snímky ukazují rozsah škod v Petrohradu

Satelitní snímek ukazuje následky útoku na korvetu Bojkij v petrohradském...

Zveřejněné satelitní fotografie odkryly následky středečního dronového útoku na Petrohrad. Ukrajinci na rodiště Vladimira Putina udeřili v den začátku tamního ekonomického fóra a poškodili důležité...

Tunel zlatonosným revírem. Podívejte se, jak vzniká středočeská část D3

Průzkumní štola Marie na místě budoucího tunelu Kamenná vrata na středočeské...

Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané...

Více lidí i lodí. V Českém Švýcarsku po pauze znovu otevřou Edmundovu soutěsku

Edmundova soutěska se po požáru v roce 2022 poprvé otevřela široké veřejnosti....

Jedna z největších turistických atrakcí Českého Švýcarska - Edmundova soutěska by se měla veřejnosti znovu otevřít během příštího týdne. Přesný termín bude záviset na počasí. Definitivní rozhodnutí...

10. června 2026  15:33

Balíčky z Číny i USA citelně zdraží. Nové clo není na zásilku, ale každou položku

Temu si udržuje vysokou popularitu nejen mezi českými spotřebiteli.

Od 1. července 2026 zavádí Evropská unie clo na malé zásilky z třetích zemích. Opatření se vztahuje na zásilky ze všech zemí mimo EU, největší dopad bude mít ale na balíčky z Číny, které tvoří až 90...

10. června 2026  15:29

VIDEO: Ukrajina otestovala alternativu Patriotů. Prý bude pětkrát levnější

Ukrajinci předvedli svou náhradu Patriotů. Ale bude to lítat?

Ukrajina otestovala novou střelu země–vzduch s označením FP-7.x. Zbraň označovanou jako levnější alternativu munice do amerických Patriotů vyvinula zbrojovka Fire Point. Výroba by mohla začít již v...

10. června 2026  15:25

ČT po růstu poplatků získala výrazně více plátců, než čekala. Před změnami varuje

Hynek Chudárek na mimořádném jednání Rady České televize ohledně plánovaných...

Více než 190 tisíc domácností a přibližně 20 tisíc firem se od účinnosti velké mediální novely z minulého roku nově přihlásilo k placení televizního poplatku. Vedení České televize označuje výsledek...

10. června 2026  14:15,  aktualizováno  15:24

„Král zase nepřišel.“ Britský velvyslanec bavil publikum, zmínil i Křetínského

Britský velvyslanec Matt Field si během oslav krále Karla III. i zahrál. (9....

Britský velvyslanec Matt Field využil jednu ze svých zřejmě posledních velkých recepcí v Česku k typicky odlehčenému projevu. Na oslavě narozenin krále Karla III. míchal češtinu s angličtinou,...

10. června 2026  15:19

Firma Barrandov Televizní studio ukončila činnost, TV Barrandov funguje dál

TV Barrandov (17. března 2019)

Společnost Barrandov Televizní studio (BTS) ve středu na základě rozhodnutí soudu ukončila činnost. Všechny tři kanály televize Barrandov budou zatím vysílat dál prostřednictvím externích firem. Soud...

10. června 2026  15:15

Spor mezi ČT a Moravcem graduje. Pokutovala ho za porušení doložky

Bývalý moderátor České televize Václav Moravec představil nový mediální...

Spor mezi Českou televizí a jejím bývalým moderátorem Václavem Moravcem se vyostřuje. Televize po spuštění jeho nového projektu Moravec.cz uplatnila smluvní pokutu za údajné porušení konkurenční...

10. června 2026  15:04

Nová evropská stíhačka žije. Po krachu projektu přebírají otěže německé firmy

Německý kancléř Friedrich Merz (uprostřed) a generální ředitel společnosti...

Novou evropskou stíhačku bude vyvíjet aliance šesti německých firem spolu s evropským výrobcem letadel Airbus a evropským výrobcem raket MBDA. Mluvčí Airbusu uvedl, že oficiálně bude spolupráce na...

10. června 2026  14:58

Svět na nás nepočká. Plagova brzda s cizími jazyky na školách budí rozpaky

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

Angličtina od první třídy a další cizí jazyk od sedmičky. Novinku ve výuce, která měla být původně už od příštího roku povinná, ministr školství stopl. Někteří učitelé to považují za brzdu v rozvoji...

10. června 2026  14:50

V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion

(zleva) Martin Janna, Laura Ferrai area manažerka Patek Phillipe, Adrien Stern,...

V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...

10. června 2026  14:49

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Muž v černé roušce přepadl desetiletou dívku. Máme podezřelého, hlásí policie

ilustrační snímek

Krnov na Bruntálsku se stal v pondělí dějištěm přepadení teprve desetileté školačky. Podle dosavadních informací na ni v průchodu zaútočil muž s černou rouškou přes ústa, který po ní chtěl peníze....

10. června 2026  14:39,  aktualizováno  14:43

Psa kvůli štěkání svázal, ten trpěl dny sám v domě. Měl jsem nervy v tahu, hájí se muž

Premium
Ve výřezu je Jiří Svoboda v jednací síni Okresního soudu v Lounech za týrání...

Okresní soud v Lounech uložil podmínku a pětiletý zákaz chovu zvířat pětapadesátiletému Jiřímu Svobodovi, jenž podle obžaloby hodně svérázným způsobem potrestal psa za štěkání a vytí - zvířeti svázal...

10. června 2026  14:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.