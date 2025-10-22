USA zřejmě zrušily Ukrajině omezení pro používání střel od spojenců. Trump mlží

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zrušila klíčové omezení pro používání některých střel dlouhého doletu, které Ukrajina dostala od západních spojenců. Ve středu to napsal list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na nejmenované americké představitele.
Rozhodnutí podle představitelů umožní Kyjevu zintenzivnit útoky na cíle v Rusku a zvýšit tlak na Kreml. Trump ale vzápětí informace WSJ označil za nepravdivou zprávu a prohlásil, že USA nemají se zmíněnými střelami nic společného.

The Wall Street Journal zmiňuje konkrétně střely Storm Shadow, které jsou odpalovány z ukrajinských vojenských letadel a mají dolet kolem 290 kilometrů. Spojené státy mohou omezit použití těchto zbraní Ukrajinou, protože zmíněné střely využívají americká data pro zaměření cílů, napsal WSJ. Střely Storm Shadow/SCALP už dříve dodaly Ukrajině Británie a Francie.

Ukrajinská armáda střely Storm Shadow podle svého úterního vyjádření použila při úderu na klíčový chemický závod na výrobu výbušnin a raketového paliva v ruské Brjanské oblasti, přičemž rakety podle ní úspěšně pronikly ruskou protivzdušnou obranou. Agentura Reuters upozornila, že ukrajinské ozbrojené síly nezvykle zmínily přímo střely Storm Shadow.

Tomahawky Kyjevu. Trump už se rozhodl, může jimi stupňovat nátlak na Putina

Bývalý americký prezident Joe Biden schválil ke konci svého mandátu, aby Ukrajina mohla používat střely Storm Shadow a americké střely ATACMS proti cílům v Rusku, poznamenal WSJ. Poté, co se však v lednu vrátil do Bílého domu Trump, Pentagon podle deníku zavedl proceduru pro schvalování přeshraničních úderů s použitím amerických střel nebo raket, které používají data z USA.

V rámci tohoto mechanismu měl americký ministr obrany Pete Hegseth konečné slovo v tom, zda může Ukrajina použít relevantní západní zbraně dlouhého doletu k útoku na Rusko. Žádné takové údery nebyly schváleny až donedávna, kdy se pravomoc posvěcovat takové útoky vrátila pod Velitelství ozbrojených sil USA pro Evropu, které vede generál Alexus Grynkewich, píše WSJ s odvoláním na dva americké činitele.

„Článek The Wall Street Journal o tom, že USA schválily Ukrajině použití střel dlouhého doletu do hloubi Ruska, je fake news! USA nemají s těmito střelami nic společného, ať už pocházejí odkudkoliv, ani (s tím) co s nimi udělá Ukrajina,“ napsal Trump na své síti Truth Social.

Pokud Ukrajině dáte tomahawky, zničí to naše vztahy, varuje Putin Trumpa

Obnovené povolení pro používání střel Storm Shadow sice nepředstavuje zásadní změnu na bojišti, protože mají mnohem kratší dolet než americké střely Tomahawk, a Ukrajina je použila k útokům na Rusko už dříve, ale umožňují Kyjevu údery na Rusko rozšířit, podotkl mezitím WSJ. Ukrajinci k úderům na cíle v Rusku používají i drony vlastní výroby.

Deník v souvislosti s těmito informacemi podotkl, že prezident Trump v říjnu vyvinul tlak na Kreml, aby přiměl Moskvu zahájit jednání o ukončení války, kterou rozpoutalo v roce 2022 Rusko na příkaz prezidenta Vladimira Putina. Hovořilo se také o možnosti, že by Washington poskytnul Kyjevu střely Tomahawk, z čehož ale podle dostupných informací zatím sešlo.

