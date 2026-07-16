Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

USA zavřely dveře cestujícím z Konga. Trumpova administrativa se bojí eboly

Autor: ,
  6:59
V Kongu se dál šíří ebola. (26. května 2026)

V Kongu se dál šíří ebola. (26. května 2026) | foto: Profimedia.cz

Několik desítek zaměstnanců jednoho z center pro boj s ebolou ve městě Rwampara...
Několik desítek zaměstnanců jednoho z center pro boj s ebolou ve městě Rwampara...
Několik desítek zaměstnanců jednoho z center pro boj s ebolou ve městě Rwampara...
Několik desítek zaměstnanců jednoho z center pro boj s ebolou ve městě Rwampara...
39 fotografií
Spojené státy ve středu kvůli epidemii eboly v Kongu zavedly omezení bránící americkým občanům a osobám s americkým občanstvím, kteří v uplynulých 21 dnech pobývali v této africké zemi, ve vstupu do USA na palubách komerčních letů, uvedlo americké ministerstvo zahraničí.

Epidemie, která byla vyhlášena v polovině května, se rozšířila do pěti konžských provincií a z dosud 2011 potvrzených případů si vyžádala 754 obětí.

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa brání Američanům v Kongu v cestě do vlasti komerčními lety.

„Cestující, kteří se v posledních 21 dnech před odletem zdržovali v Kongu, nebudou moci nastoupit na lety směřující do USA. Všichni občané USA a osoby s americkým státním občanstvím, kteří pobývali v Kongu, by měli před vstupem do Spojených států počkat 21 dní mimo tuto zemi,“ píše se na webových stránkách amerického velvyslanectví v Kongu.

Ebola se v Kongu rozšiřuje. Zemřelo už přes 700 lidí, část zdravotníků stávkuje

Daniel Jernigan, bývalý vysoký úředník amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), tento týden řekl, že uplatňování politiky zákazu nástupu na palubu s cílem zabránit Američanům v návratu domů, když je riziko jejich nakažení ebolou minimální, je bezprecedentní.

„Tato změna politiky s sebou nese riziko přesunu odpovědnosti za zdravotní péči a veřejné zdraví na třetí země, může podněcovat cestující k utajování svých cestovních plánů nebo kontaktů s nakaženými a také zkomplikuje nábor amerických odborníků na zvládání epidemií,“ dodal.

Frankfurtská nemocnice přijala Američana nakaženého ebolou, jeho stav je stabilní

Německo v noci na pondělí uvedlo, že přijalo do péče dalšího Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Jednoho Američana nakaženého ebolou Německo přijalo už v květnu, další americký občan s podezřením na nákazu byl tehdy hospitalizován i v Česku.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....

Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...

Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...

Meteorologové zveřejnili mapy, kde hrozí největší srážky. Varují i před kroupami

Kroupy z bouřky v Hůrce u Lipna. (22. června 2026)

Tropické teploty, ale také přívalové srážky přinese úterý 14. července do Česka. Přeháňky a bouřky, ojediněle i velmi silné, se objeví postupně na celém území. Meteorologové zveřejnili dvě mapy s...

Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem. Pohovořil s ním už na večeři

Premiér Andrej Babiš (ANO) a americký prezident Donald Trump si podávají ruku....

Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...

Summit byl kvůli Pavlovi ostuda, prohlásil Babiš. A řekl, co byl ten „nejhorší moment“

Účast prezidenta v Ankaře byla trapná, okomentoval Babiš (12. července 2026)

Premiér Andrej Babiš ostře zkritizoval českého prezidenta Petra Pavla za jeho účast na summitu NATO v Ankaře. Podle Babiše dělala hlava státu svou přítomností v Turecku ostudu. K tomu zmínil mimo...

USA zavřely dveře cestujícím z Konga. Trumpova administrativa se bojí eboly

V Kongu se dál šíří ebola. (26. května 2026)

Spojené státy ve středu kvůli epidemii eboly v Kongu zavedly omezení bránící americkým občanům a osobám s americkým občanstvím, kteří v uplynulých 21 dnech pobývali v této africké zemi, ve vstupu do...

16. července 2026  6:59

Kuvajt odrážel íránské drony, Teherán hlásí útoky na základny USA

Sledujeme online
Lidé projíždí kolem billboardu, na kterém je vyobrazen americký prezident...

Kuvajtská armáda v noci na čtvrtek odrážela útoky íránských dronů, zatímco v Bahrajnu se rozezněly sirény leteckého poplachu. Írán zároveň informoval o nových amerických úderech na svém území a...

16. července 2026  6:50

Česko čeká prudká změna počasí. Po vedrech dorazí bouřky i ochlazení

Deštivé počasí v Praze (1. července 2026)

Počasí v Česku čeká výrazný obrat. Ve čtvrtek a hlavně v pátek vystoupají teploty místy až na 33 stupňů Celsia, poté ale přes republiku přejde studená fronta se silnými bouřkami. O víkendu se ochladí...

16. července 2026  6:38

Kvantový počítač míří do praxe. Řeší výzkum Alzheimerovy choroby, pomáhá firmám

V Ostravě začal fungovat první český kvantový počítač VLQ. Provozuje jej...

VLQ, první kvantový počítač instalovaný v České republice, už je připraven k běžnému využití. Provozovatelem přístroje je ostravské národní superpočítačové centrum IT4Innovations při VŠB-TU Ostrava....

16. července 2026  6:22

Odhalte skryté predátory, kteří vám z peněženky potají vysávají desetitisíce!

Ve spolupráci
Při odjezdu na víkend je důležité nenechávat dům běžet v plném teplotním režimu.

Vytahujete ze zásuvek nabíječky na mobil a zhasínáte každou žárovku, jen abyste ušetřili? Máme pro vás špatnou zprávu - zatímco vy honíte koruny, v koutech vašeho domova tiše operují skuteční...

16. července 2026

Vedení skupiny Prima posiluje Jan Vlček. Bude pracovat na rozvoji obchodní strategie

Jan Vlček posiluje vedení skupiny Prima jako Executive Advisor to the Board

Skupina Prima posiluje top management. Na nově vytvořenou pozici Executive Advisor to the Board nastupuje Jan Vlček, zkušený mezinárodní mediální manažer s více než dvacetiletou praxí v oblasti...

16. července 2026

Kontokorent je i třicetkrát levnější než mikropůjčka do výplaty, ukázal žebříček

ilustrační snímek

Analytici neziskové organizace Člověk v tísni zveřejnili žebříček poskytovatelů mikropůjček do výplaty. Z něj vyplývá, že některé tyto úvěry jsou i třicetkrát dražší než povolené přečerpání účtu v...

16. července 2026

Chystané změny v penzích zatíží dnešní malé děti, jde o stovky miliard, líčí ekonomové

Premium
Jednání Poslanecké sněmovny. Novela zákona o státní sociální podpoře. Na snímku...

Vláda chystá v tomto volebním období minimálně dvě důchodové novely. Jednu už letos, další v druhé polovině svého mandátu. Důchodci si díky tomu polepší a krátkodobě to pro státní rozpočet nebude...

16. července 2026

Po vloupání chce pojišťovna doklady. Stačí i ty digitální

vloupání

Léto přeje dovoleným, ale také zlodějům. Po vloupání lidé často zjistí, že jim k plnému plnění chybí doklady, fotky majetku nebo aktuální pojistná smlouva. Pojišťovny přitom řeší nejen to, co...

16. července 2026

Ukrajina mění strategii, říká Zelenskyj k rošádě. Co potřebuje od nového premiéra

Premium
Odvolaná ukrajinská premiérka Julie Svyrydenková. (14. července 2026)

Pád vlády ukrajinské premiérky Julije Svyrydenkové jen necelý rok po jejím jmenování byl jako blesk z čistého nebe nejen pro zahraniční pozorovatele, ale i pro domácí aktéry. Proč rozjel prezident...

16. července 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Pavel exkluzivně: Česko zažívá ohrožení demokratických principů. Chci jednat

Exkluzivně
Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval...

Prezident Petr Pavel je připraven jednat s premiérem Andrejem Babišem i ministrem zahraničí Petrem Macinkou navzdory jejich ostrým útokům a osobním urážkám. Řekl to v prezidentském Speciálu pro...

16. července 2026

Nové americké útoky na Írán mají desítky obětí. Mezi mrtvými jsou i civilisté

Kouř stoupá po výbuchu v Teheránu poté, co Izrael a USA zahájily další vlnu...

Spojené státy zahájily druhou vlnu vzdušných úderů na Írán. Cílem jsou vojenské kapacity, které Teherán využívá k ohrožování lodí plujících Hormuzským průlivem. Íránské ministerstvo zdravotnictví...

15. července 2026  19:47,  aktualizováno  22:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.