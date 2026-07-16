Epidemie, která byla vyhlášena v polovině května, se rozšířila do pěti konžských provincií a z dosud 2011 potvrzených případů si vyžádala 754 obětí.
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa brání Američanům v Kongu v cestě do vlasti komerčními lety.
„Cestující, kteří se v posledních 21 dnech před odletem zdržovali v Kongu, nebudou moci nastoupit na lety směřující do USA. Všichni občané USA a osoby s americkým státním občanstvím, kteří pobývali v Kongu, by měli před vstupem do Spojených států počkat 21 dní mimo tuto zemi,“ píše se na webových stránkách amerického velvyslanectví v Kongu.
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Ebola se v Kongu rozšiřuje. Zemřelo už přes 700 lidí, část zdravotníků stávkuje
Daniel Jernigan, bývalý vysoký úředník amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), tento týden řekl, že uplatňování politiky zákazu nástupu na palubu s cílem zabránit Američanům v návratu domů, když je riziko jejich nakažení ebolou minimální, je bezprecedentní.
„Tato změna politiky s sebou nese riziko přesunu odpovědnosti za zdravotní péči a veřejné zdraví na třetí země, může podněcovat cestující k utajování svých cestovních plánů nebo kontaktů s nakaženými a také zkomplikuje nábor amerických odborníků na zvládání epidemií,“ dodal.
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Frankfurtská nemocnice přijala Američana nakaženého ebolou, jeho stav je stabilní
Německo v noci na pondělí uvedlo, že přijalo do péče dalšího Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Jednoho Američana nakaženého ebolou Německo přijalo už v květnu, další americký občan s podezřením na nákazu byl tehdy hospitalizován i v Česku.