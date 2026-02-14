Vyslanci USA Kushner a Witkoff odjedou do Ženevy, chtějí řešit Írán i Ukrajinu

Vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner budou v úterý jednat v Ženevě s íránskými představiteli a následně se ve švýcarském městě zúčastní i trojstranného jednání se zástupci Ukrajiny a Ruska.
Americký zmocněnec Steve Witkoff (vpravo) jednal v Moskvě s ruským vládcem Vladimirem Putinem. Na snímku je i zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner. (2. prosince 2025)

Americká delegace, jejíž budou Witkoff s Kushnerem součástí, se s Íránci setká v úterý ráno, uvedl zdroj agentury Reuters obeznámený s jednáními.

Přítomni budou také zástupci Ománu, kteří budou kontakty mezi USA a Íránem zprostředkovávat, dodal s tím, že Witkoff a Kushner se týž den odpoledne zúčastní trojstranných rozhovorů se zástupci Ruska a Ukrajiny.

USA a Írán minulý týden v Ománu zahájily novou řadu nepřímých rozhovorů, jejichž hlavním tématem je íránský jaderný program.

Trump po vládě v Teheránu žádá, aby uzavřela dohodu, ve které se zaváže, že nebude usilovat o jaderné zbraně a vzdá se obohacování uranu na svém území. Írán dlouhodobě tvrdí, že jeho jaderný program slouží pouze mírovým účelům.

Od svého návratu do Bílého domu loni v lednu se Trump rovněž snaží přimět Moskvu a Kyjev k dohodě, která by ukončila rusko-ukrajinskou válku. Dvě předchozí kola třístranných jednání o americkém plánu na ukončení války se konala nedávno v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech.

