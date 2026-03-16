Věřili, že dokážou svrhnout režim. Muži z člunu o výpravě na Kubu neřekli ani rodině

  19:16
Pro svůj vysněný cíl byli připravení nasadit i vlastní život. Všeho nechali a vydali se na Kubu svrhnout tamní režim. Desítka mužů, kteří se na konci února dostali do přestřelky s kubánskou pobřežní hlídkou, se podle všeho znali z diskuzních skupin a antikomunistických organizací. O tom, co chtějí udělat, neřekli ani svým manželkám. Podle Havany to jsou teroristé. Pět mužů zemřelo, pět je nyní v zajetí.
Rodiny kubánských emigrantů zabitých při přestřelce s kubánskou pobřežní hlídkou uspořádali pietu za své příbuzné. Na snímku je manželka zesnulého Conrada Galinda Sariola Anna Segui. (8. března 2026) | foto: Profimedia.cz

„Chtěli vyvolat zmatek, neklid, zasít strach,“ prohlásil v pátek kubánský prezident Miguel Díaz-Canel. Podle něj měli muži několik cílů, včetně vojenských. Tvrdil také, že pokud by se jejich mise z konce února zdařila, krátce po nich by na Kubu dorazila FBI a rozjela vyšetřování.

Desetičlenná skupina kubánských emigrantů vyplula z amerického souostroví Florida Keys a v maskovacích uniformách s útočnými puškami, pistolemi, podomácku vyrobenými výbušninami, neprůstřelnými vestami a dalekohledy se vydala do vlasti. Dodnes však není úplně jasné, co přesně muži plánovali. Navzájem se znali z diskuzí na TikToku a antikomunistických organizací.

Většina z nich navíc žila a pracovala kolem Miami a Tampy, kde je nevraživost vůči Castrově režimu hluboce zakořeněná. „Podle předběžných výpovědí zadržených měli v úmyslu provést infiltraci za teroristickými účely,“ prohlásilo kubánské ministerstvo vnitra.

Původně prý skupina plula na dvou lodích a s sebou měla 12 800 kusů munice či jedenáct pistolí. Po cestě se však jedna z lodí porouchala, což muže přinutilo přesunout se i s nákladem na tu druhou. Loď předtím ukradli zaměstnavateli jednoho z nich, Héctora Cruze Correy.

O tom, co Kubánci chtějí provést, neřekli ani svým rodinám. Otec tří dětí Roberto Álvarez Ávila své manželce pověděl, že se uvidí po směně. Pracoval jako ostraha v místním Walmartu. I Conrado Galindo Sariol, jenž předtím strávil osm let v kubánském vězení, své ženě namluvil, že jde do práce. Cruz Correa si zase den před odjezdem vyžádal svou oblíbenou polévku a hovězí se zeleninou.

„Chystal se na ryby a poprosil mě, abych mu navařila. Tak jsem to udělala,“ říká jeho matka. Se synem, jeho manželkou, dětmi a dalšími příbuznými žije v jednom domě. Cruz Correa prý část snědl a zbytek si zabalil s sebou. Po cestě jí ještě napsal zprávu, všechno působilo normálně. Ani jeden z mužů se však domů nevrátil.

Correova matka minulý týden už jen identifikovala jeho tělo přes videohovor s kubánskými úřady. „Mám zlomené srdce. Nedokážu tu bolest vydržet,“ vypráví pro list The New York Times (NYT). Ten nyní přinesl příběh mužů, kteří byli ochotní nasadit vlastní život, aby kubánský režim svrhli. Z deseti čtyři zemřeli už během přestřelky s kubánskou pobřežní hlídkou 25. února.

Álvarez Ávila byl postřelen a zemřel o devět dní později. Pět zbývajících členů výpravy rovněž utrpělo zranění, ale jsou naživu – v kubánském zajetí. Jedním z hlavních tvůrců plánu byl podle kubánské vlády osmačtyřicetiletý Amijail Sánchez González. Zhruba před pěti lety spoluzaložil exilovou skupinu Lidová sebeobrana. Při přestřelce během mise utrpěl neupřesněné zranění.

Spolu s ním státní zástupci obvinili čtyři muže z terorismu. Obvinění má na krku i další muž, Duniel Hernández Santos, který byl prý vyslán, aby loď přivítal. Jeho přítelkyni Maritzu Lugo Fernándezovou zase Havana viní, že komplot zorganizovala a umožnila mužům, aby před výpravou trénovali na její farmě v Naples na Floridě. Dvaašedesátiletá Kubánka řídí organizaci November 30 Movement a v roce 1999 ve vlasti skončila ve vězení za protivládní činnost. O tři roky později utekla.

Tvrdí však, že o nynější misi neměla ani tušení. Stejně tak administrativa Donalda Trumpa uvádí, že o spiknutí netušila Vzhledem k načasování přestřelky se totiž zpočátku vyrojily spekulace, že jde o začátek dalšího „Zálivu sviní“ – neúspěšného pokusu o invazi a svržení kubánského režimu z roku 1961, kdy exulanty podporovala i CIA.

O Hernandézovi americká vláda říká, že do USA přišel nelegálně za prezidenta Joea Bidena a že loni v prosinci byl vydán příkaz k jeho vyhoštění. „On se následně v únoru rozhodl k sebedeportaci na Kubu,“ uvedla.

Někteří kubánští krajané na Floridě nyní říkají, že muži zřejmě věřili, že v pár lidech dokážou svrhnout nenáviděný režim. Někteří o tom snili už léta a svými názory se netajili ani na sociálních sítích. Vzhledem k současnému tlaku ze strany americké vlády se tak rozhodli využít příležitosti a vyvolat nepokoje.

„Byla to ukázka statečnosti a odvahy,“ míní aktivista Jorge Luis García Pérez. A NYT připomíná, že se Kubánci o něco podobného snaží už od revoluce z roku 1959, radikálnější generace už však zestárly nebo zemřely, a tak onen zápal postupem času vyprchal. Nový dech chytil až v únoru.

