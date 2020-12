Čím dál více Američanů krade jídlo v obchodech, miliony lidí hladoví

Joo Park si toho všiml už na začátku pandemie. Ve washingtonské samoobsluze, kde dělá manažera, začalo náhle přibývat drobných krádeží. Neminul den, kdy by na kamerách nenachytal někoho, jak si strká pod bundu balíček masa či krabici rýže. Ve velkém začaly mizet i plenky a prací prášky.

Přijal proto preventivní opatření: zákazníci musí nechávat batoh u vchodu, regály hlídá více zaměstnanců, často kradené zboží přesunul na místo, kde je na očích. Počet krádeží se přesto od jara zdvojnásobil.

Pokud Park zloděje chytí při činu, policii většinou nevolá – jenom jim řekne, aby se už nevraceli. „Během pandemie je život těžší. Lidi mi řeknou, že prostě měli hlad. Co mám potom dělat?“ vysvětlil listu The Washington Post manažer rodinného obchodu ležícího pár minut chůze od Bílého domu.

Amerika má hlad

Podobné příběhy mohou vyprávět zaměstnanci obchodů po celé zemi. Nějakou formu podpory v nezaměstnanosti dnes pobírá dvacet milionů Američanů, vznik pracovních míst brzdí druhá vlna pandemie a neschopnost politiků dohodnout se na nových opatřeních na podporu ekonomiky.

Miliony lidí se propadly pod hranici chudoby. Ministerstvo zemědělství odhaduje, že letos se s nedostatkem jídla potýkalo 54 milionů Američanů, o 45 procent více než loni. Federální programy potravinové pomoci byly seškrtané, jiné doběhly na konci léta.

Před potravinovými bankami a charitami se dnes tvoří nekonečné fronty zájemců. „Dříve jsme měli šedesát klientů týdně, ale teď je to něco neuvěřitelného. Ve frontě jsou jich nejmíň dva tisíce,“ řekl začátkem podzimu listu The New York Times ředitel charitativní spižírny v Brooklynu Mohammad Razvi.



Čím dál více Američanů proto jídlo krade v obchodech. Z regálů mizí především základní potraviny jako je chléb, těstoviny a dětská výživa.

„Jsme svědky prudkého nárůstu drobných krádeží. Není to žádné rabování, kdy lidé vpadnou do obchodu, popadnou televizi a utečou. Kradou se potraviny a zboží pro děti,“ vysvětluje Jeff Zisner z bezpečnostní firmy Aegis.

Bůh to pochopí

Jean, mladá matka samoživitelka ze státu Maryland, ještě před rokem zvládala studium vysoké školy i práci recepční. Jenže když se kvůli pandemii zavřely jesle, kam přes den posílala svého syna, musela se vzdát práce a náhle byla bez příjmů.

Na podporu nedosáhla, úspory žádné neměla a tak v supermarketu začala tajně strkat jídlo pod kočárek: mleté hovězí, pytlík rýže, pár rajčat. Pokaždé koupila jen nějakou drobnost jako pytlík bonbonů. Podle svých slov doufala, že Bůh to pochopí.

Průzkumy potvrzují, že hlad hrozí častěji Američanům bez práce

„Říkala jsem si, že pokud se dostanu do potíží, tak jim prostě řeknu: ‚Hele, je mi to líto, ale přece jsem neukradla televizi. Prostě nevím, co dělat. Nemáme co jíst,‘“ vysvětlila reportérům The Washington Post Jean s tím, že si nepřeje uvést své příjmení.



O kolik přesně vyskočily statistiky drobných krádeží, zatím není jasné. Například ve Filadelfii brzy poté, co Donald Trump v březnu kvůli vyhlásil stav národní nouze, vzrostly meziročně o šedesát procent. Bezpečnostní firmy hlásí, že poptávka po ostraze supermarketů vzrostla o 35 procent.

Na přesné zhodnocení je však ještě brzy. Policisté i kriminologové se shodují, že krádeže jídla v drtivé většině případů nejsou hlášeny. Provozní manažeři se kvůli takovým drobnostem neobtěžují volat policii, jejich zaměstnanci nyní mají navíc nové povinnosti, jako je kontrolování zákazníků, jestli nosí roušky.

Nemají čas kontrolovat lidi jako je Alex, čerstvá absolventka z Chicaga, která se v květnu ocitla bez práce a bez prostředků. Z jednorázové vládní podpory ve výši 1 200 dolarů zaplatila nájem, za zbytek peněz nakoupila potraviny, ale hygienické potřeby a vitamíny začala krást v místním supermarketu.



Ukradli jste někdy něco v obchodě? Ano 25 Ne 64

„Musela jsem se rozhodnout, jestli si za deset dolarů koupím hromadu zeleniny, nebo jednu krabičku tamponů,“ vypráví sedmadvacetiletá žena.

Vinu prý necítí. „Nemyslím si, že je něco tak hrozného vzít věci za deset nebo patnáct dolarů v obchodě Whole Foods, když Jeff Bezos je nejbohatším člověkem na zemi,“ dodává s poukazem na majitele firmy Amazon, pod níž řetězec Whole Foods spadá.