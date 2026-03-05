Americká ministryně vnitřní bezpečnosti Noemová končí, oznámil Trump

Autor: ,
  20:02aktualizováno  20:34
Americká ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová k 31. březnu ve funkci skončí, oznámil ve čtvrtek prezident Donald Trump. Novým ministrem vnitřní bezpečnosti by se podle něj měl stát senátor z Oklahomy Markwayne Mullin. Potvrdit ho ve funkci ještě musí Senát, do té doby však může Mullin začít pracovat jako úřadující ministr.
Ministryně vnitřní bezpečnosti USA Kristi Noemová (6. listopadu 2025)

Ministryně vnitřní bezpečnosti USA Kristi Noemová (6. listopadu 2025) | foto: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Ministryně vnitřní bezpečnosti USA Kristi Noemová v Bílém domě (17. listopadu...
Americká ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi Noemová (11. července 2025)
Dosavadní guvernérka Jižní Dakoty Kristi Noemová povede americké ministerstvo...
Guvernérka Jižní Dakoty Kristi Noemová jako součást prezidentské kampaně...
9 fotografií

Noemová je první členkou Trumpovy druhé vlády, která opustí ministerské křeslo. Její odchod uzavírá bouřlivé období ve funkci, během něhož dohlížela na kontroverzní tvrdé praktiky v prosazování imigračních zákonů, které vyvolaly protesty a soudní žaloby, míní agentura AP.

„Ministryně Kristi Noemová, která nám dobře sloužila a dosáhla mnoha skvělých výsledků (zejména na hranici!), bude jmenována zvláštní vyslankyní pro iniciativu Štít pro Ameriky, naši novou bezpečnostní iniciativu v západní hemisféře, kterou oznámíme v sobotu v Doralu na Floridě,“ uvedl Trump a poděkoval Noemové.

„Markwayne, bojovník za hnutí MAGA a bývalý neporažený profesionální bojovník MMA, má skutečně dobré vztahy s lidmi a zná moudrost a odvahu potřebnou k prosazení naší agendy Ameriky na prvním místě. Jako jediný domorodý Američan v Senátu je Markwayne fantastickým zastáncem našich úžasných kmenových komunit,“ uvedl Trump a připomněl, že Mullin má za sebou tři roky v Senátu a deset let ve Sněmovně reprezentantů, kde podle prezidenta odvedl skvělou práci.

Oznámení přichází dva dny poté, co Noemová v Senátu vypovídala o protiimigračním zásahu ve městě Minneapolis. Před senátním výborem pro soudnictví se objevila poprvé od chvíle, kdy agenti úřadů spadajících pod její ministerstvo (DHS) zabili dva Američany.

Noemová čelila kritice za způsob řízení Trumpova zásahu proti nelegální migraci, zejména po zastřelení dvou demonstrantů v Minneapolisu příslušníky imigračních úřadů. Bývalá guvernérka Jižní Dakoty byla také kritizována za způsob, jakým její ministerstvo utratilo miliardy dolarů, které mu přidělil Kongres.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda“, režim může ještě přitvrdit

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Mezi řidiči zahraničních kamionů se rozšířila manipulace s tachografem

Zařízení, které umožňuje manipulaci s tachografem. Ten slouží k zaznamenávání...

Policisté na dálnici D1 na Vysočině v posledních několika týdnech při kontrolách opakovaně uložili statisícové kauce řidičům zahraničních kamionů. Řidiči často vkládají do tachografu svého kamionu...

5. března 2026  20:11

Americká ministryně vnitřní bezpečnosti Noemová končí, oznámil Trump

Ministryně vnitřní bezpečnosti USA Kristi Noemová (6. listopadu 2025)

Americká ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová k 31. březnu ve funkci skončí, oznámil ve čtvrtek na své sociální síti Truth Social prezident Donald Trump. Novým ministrem vnitřní bezpečnosti...

5. března 2026  20:02

Írán to nestihl, my ano. Kim na mušce USA vrhne všechny síly do jaderného zbrojení

Premium
Severokorejský vůdce Kim Čong-un dohlíží na nový torpédoborec Čche Hjon a jeho...

Americký útok na Írán je důležitou lekcí pro režim severokorejského vůdce Kim Čong-una. Očekává se, že KLDR začne ještě s větší vervou posilovat svůj vlastní jaderný program, i když tím riskuje hněv...

5. března 2026

Vládní koalice podržela Babiše i Okamuru, nevydala je k trestnímu stíhání

Předseda Sněmovny Tomio Okamura a premiér Andrej Babiš se baví na schůzi...

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě nevyhověla žádosti policie o vydání premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše ke stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo a žádosti o vydání předsedy Sněmovny a SPD Tomia...

5. března 2026  5:58,  aktualizováno  19:59

Hanba, fůj! vyslechl si Okamura na konferenci o obraně a bezpečnosti

Národní konference Naše bezpečnost není samozřejmost v Míčovně Pražského hradu....

Silné vztahy s USA jsou klíčové nejen pro Českou republiku, ale celou Evropu. A nejde jen o obranu a bezpečnost. Shodli se zástupci všech parlamentních stran během národní konference Naše bezpečnost...

5. března 2026  19:59

Ceny letenek z Jordánska kvůli konfliktu vzrostly více než desetinásobně

ilustrační snímek

Letenky z Blízkého východu do Prahy jsou nyní několikanásobně dražší než před začátkem současného vojenského konfliktu. Letadla musí kvůli uzavřeným vzdušným prostorům létat po delších trasách....

5. března 2026  19:21

Okamžitě se evakuujte, vyzval Izrael statisíce Libanonců

Sledujeme online
Izraelská armáda bombarduje bašty hnutí Hizballáh včetně této čtvrti v...

Izraelská armáda vyzvala ve čtvrtek statisíce obyvatel jižního předměstí Bejrútu k okamžité evakuaci. Mají odcházet jen na sever a na východ. Jakýkoliv pohyb jižním směrem je podle armády zakázán,...

5. března 2026  14:32,  aktualizováno  19:20

Nový třebíčský stadion má 16 kabin, poměřuje se i s pražskou O2 arenou

Moderní stánek pro prvoligové hokejisty Horácké Slavie Třebíč nabídne kapacitu...

Nově zrekonstruovaný zimní stadion v Třebíči už disponuje vším, co má hokejová hala sportovcům i návštěvníkům nabízet – včetně úplně nové multimediální kostky. Zatím ovšem halu využívá výhradně...

5. března 2026  19:03

Kajínek po letech opět překvapil Válkovou. S Tempelem za ní přišli do Sněmovny

Jiří Kajínek v Poslanecké sněmovně u Heleny Válkové.

Poslankyně hnutí ANO Helena Válková se v Poslanecké sněmovně ve středu sešla se zástupci spolku Basmani. Jde o uskupení bývalých vězňů, kteří pomáhají jiným trestancům s integrací do společnosti. S...

5. března 2026  18:52

PŘEHLEDNĚ: Kdo je další na řadě? Írán v odvetě zasáhl už bezmála desítku zemí

Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených...

Írán po sobotních útocích Izraele a Spojených států spustil odvetné údery. Ty mířily nejen na židovskou zemi, ale i na americké základny v okolních arabských zemích a britskou základnu na Kypru....

5. března 2026  14:44,  aktualizováno  18:35

Na přejezdu se srazil vlak s osobním autem. Řidič z místa nehody utekl

Střet osobního vozidla s vlakem v Mirošově na Rokycansku. (5. března 2026)

V Mirošově na Rokycansku se dnes odpoledne na železničním přejezdu střetl osobní vlak s osobním autem. Řidič vozidla po srážce utekl a musela ho hledat policie. Provoz v místě téměř čtyři hodiny stál.

5. března 2026  18:22,  aktualizováno  18:35

Cestující natočil noční můru leteckých pasažérů. Evakuaci brzdil muž s kufrem

Cestující při evakuaci letadla skákali i s kufry, zpomalili výstup a ohrozili...

Nouzová evakuace má jediný cíl: dostat všechny z paluby letadla ven co nejrychleji. Když se ale Boeing 787-9 Dreamliner společnosti United Airlines vracel na letiště v Los Angeles kvůli problému s...

5. března 2026  18:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.