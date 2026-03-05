Americká ministryně vnitřní bezpečnosti Noemová končí, oznámil Trump

Noemová je první členkou Trumpovy druhé vlády, která opustí ministerské křeslo. Její odchod uzavírá bouřlivé období ve funkci, během něhož dohlížela na kontroverzní tvrdé praktiky v prosazování imigračních zákonů, které vyvolaly protesty a soudní žaloby, míní agentura AP.
„Ministryně Kristi Noemová, která nám dobře sloužila a dosáhla mnoha skvělých výsledků (zejména na hranici!), bude jmenována zvláštní vyslankyní pro iniciativu Štít pro Ameriky, naši novou bezpečnostní iniciativu v západní hemisféře, kterou oznámíme v sobotu v Doralu na Floridě,“ uvedl Trump a poděkoval Noemové.
„Markwayne, bojovník za hnutí MAGA a bývalý neporažený profesionální bojovník MMA, má skutečně dobré vztahy s lidmi a zná moudrost a odvahu potřebnou k prosazení naší agendy Ameriky na prvním místě. Jako jediný domorodý Američan v Senátu je Markwayne fantastickým zastáncem našich úžasných kmenových komunit,“ uvedl Trump a připomněl, že Mullin má za sebou tři roky v Senátu a deset let ve Sněmovně reprezentantů, kde podle prezidenta odvedl skvělou práci.
Oznámení přichází dva dny poté, co Noemová v Senátu vypovídala o protiimigračním zásahu ve městě Minneapolis. Před senátním výborem pro soudnictví se objevila poprvé od chvíle, kdy agenti úřadů spadajících pod její ministerstvo (DHS) zabili dva Američany.
Noemová čelila kritice za způsob řízení Trumpova zásahu proti nelegální migraci, zejména po zastřelení dvou demonstrantů v Minneapolisu příslušníky imigračních úřadů. Bývalá guvernérka Jižní Dakoty byla také kritizována za způsob, jakým její ministerstvo utratilo miliardy dolarů, které mu přidělil Kongres.