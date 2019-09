Banka jim omylem zaslala miliony, manželé je prohýřili do měsíce

Šestatřicetiletý Robert a pětatřicetiletá Tiffany Williamsovi z Montoursville v Pensylvánii si za peníze, které přistály na jejich bankovním kontě nedělali hlavu a během několika týdnů je utratili za SUV Chevrolet Traverse, sportovní automobil, dvě čtyřkolky, přívěs a mnoho dalšího.

Bankovní chyba se stala 31. května, když si klient v Georgii vkládal na účet investiční společnosti 120 tisíc dolarů (2,8 milionu korun). Pracovník banky ale zadal při operaci špatně číslo účtu. Částka tímto způsobem doputovala až na společné konto Williamsových.

Podle stanice BBC musí manželé kromě zmíněného dluhu zaplatit také dalších 100 tisíc dolarů (2,3 milionu korun) na poplatcích za přečerpání účtu. Předtím, než jim na kontě přistála horentní suma, na něm měli průměrný zůstatek tisíc dolarů (23 000 korun).

Banka BB&T se nechtěla k případu vyjadřovat, pouze uvedla, že pracuje na co nejrychlejším vyřešení problému a vylepšení služeb. S žádostí o vrácení peněz se zaměstnanci banky obrátili na Williamsovy 21. června, v tu chvíli ale už manželé téměř celou chybně připsanou částku utratili.

