„Musí krást hydranty, aby přežili.“ V USA mizí kovy, měď je teď zlato chudých

Dříve zločinci v Americe přepadali dostavníky, pak vylupovali banky, teď kradou měděné dráty, kanály a hydranty. To, co zažívalo před lety Česko, dorazilo do Spojených států.