Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Milenec u FSB? Stoupající hvězda americké krajní pravice má vazby na Rusko

Autor:
  18:06
Americká konzervativní influencerka Elizabeth Laneová.

Americká konzervativní influencerka Elizabeth Laneová. | foto: Elizabeth Lane TV

Americká konzervativní influencerka Elizabeth Laneová během rozhovoru s...
Americká influencerka Elizabeth Laneová během rozhovoru s s konzervativní...
Influencerka Candace Owensová v její show (24. července 2025)
Budova ruské tajné služby FSB na Lubjanském náměstí v Moskvě. (21. září 2015)
20 fotografií
Začínající hvězda americké krajní pravice Elizabeth Laneová si rychle vybudovala početné publikum díky podpoře slavnějších kolegů včetně Tuckera Carlsona. Investigativci nyní přišli se zjištěním, že mezi její blízké přátele patří důstojník ruské FSB, který v minulosti bojoval v řadách wagnerovců.

Ještě před rokem pětatřicetiletou Laneovou téměř nikdo neznal. Zásadnně se to změnilo právě po rozhovoru s někdejším moderátorem stanice Fox News Carlsonem. „Jsme velmi blízko tomu, abychom vyhodili do povětří celý svět. Jsme blízko globální válce,“ prohlásil tehdy Carlson.

Ještě větší pozornost vzbudilo její interview s konzervativní komentátorkou Candace Owensovou z letošního května. Dvojice v něm probírala smrt aktivisty Charlieho Kirka nebo soukromí francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, o jehož manželce Owensová opakovaně tvrdila, že se narodila jako muž. Video si pustilo na 840 tisíc lidí.

Trump přišel o tvář trumpismu. Republikány už volit nebudu, oznámil Carlson

Portál The Insider nyní upozornil na jeden z rozhovorů, který Laneová záhy po umístění na YouTube smazala. Vystupoval v něm Dmitrij Grizdak, příslušník ruských speciálních sil, jenž podle investigativců zároveň pracuje pro Federální bezpečnostní službu (FSB). Laneová později tvrdila, že video stáhla, aby neohrozila ruského muže, kterého má ráda.

Grizdak rozhodně nepatří mezi běžné zpravodajce. V minulosti působil v čečenském praporu Achmat loajálním Ramzanu Kadyrovovi a později také v řadách žoldáckého Wagnerova uskupení. The Insider ho navíc spojil s moskevskou adresou, kde v minulosti bydleli dva příslušníci FSB zapojení do otravy opozičního politika Alexeje Navalného.

Influencerka tvrdila, že Macronová byla muž. Prezidentský pár ji žaluje

O samotné Laneové se ví podstatně méně. Narodila se v Gruzii jako Iza Bendianišviliová. V letech 2022 a 2023 několikrát navštívila Rusko, odkud na sociálních sítích sdílela fotografie z Moskvy. Na svém webu nabízí kurzy žurnalistiky i osobní koučink. Sama sebe přitom označuje za „jeden z nejnekompromisnějších hlasů americké investigativní žurnalistiky“.

Před vstupem do světa politických rozhovorů se Laneová profilovala jako tvář konspirační scény. Na platformě UNIFYD TV moderovala pořad věnovaný tématům, jako jsou ilumináti, údajné vazby CIA na svobodné zednáře nebo paranormální jevy na ranči Skinwalker v americkém Utahu. Dříve pracovala jako televizní reportérka v americkém Tennessee.

O Rusku a válce na Ukrajině mluví Lanová zřídka, když už se ale k tématu vyjadřuje, obvykle otevřeně hájí Moskvu.

Mizící duch Anchorage? Na Aljašce jsme žádné dohody neuzavřeli, řekl Rubio

„Amerika je rakovinou světa. A vždycky říkám, že většina Američanů tomu nerozumí, ale Rusko stojí na vaší straně. Rusko dělá to, co jste měli udělat vy se svými zbraněmi a druhým dodatkem ústavy – postavit se vlastní vládě a zbavit se té rakoviny,“ prohlásila na jednom z videí.

V jiném zase tvrdila, že mnoho Ukrajinců se bojí mluvit o svých názorech. „Pokud podporují Rusko, bojí se to vyslovit,“ tvrdila. Rovněž kritizovala válečná omezení, která Ukrajina uvalila na muže opouštějící zemi. „Co jiného je to než diktatura?“ sdělila Lanová svým sledujícím.

Projekt Myth Detector upozornil, že Laneová také hájila ruského prezidenta Vladimira Putina. V jednom z videí z května 2024 například tvrdila, že šéf Kremlu není hlavním viníkem války na Ukrajině a skutečnou odpovědnost nesou západní elity a zpravodajské služby.

Misogyn Tate přiletěl do Ruska, vřele ho vítali. Může vystoupit na Putinově fóru

Kontakty Laneové na Rusko podle všeho nekončí u Grizdaka. V jednom z jejích videí vystoupila také Mira Teradová, Ruska, která se po odpykání trestu za praní špinavých peněz ve Spojených státech vrátila do vlasti.

Podle The Insideru se po návratu zapojila do proruských vlivových operací a postavila se do čela organizace Nadace pro boj s bezprávím, za kterou stál Prigožin. Organizace šířila dezinformace, podílela se na ovlivňování zahraničních voleb a publikovala smyšlené zprávy o Ukrajině.

V osobně laděném videu Laneová také přiznala, že během pobytu v Rusku navázala romantický vztah. „Jela jsem do Ruska, setkala jsem se se svými zdroji… Mluvila jsem s několika ruskými vojáky a příslušníky speciálních jednotek a během pobytu jsem se do jednoho z nich zamilovala. Začali jsme spolu chodit,“ uvedla. Nikdy veřejně neprozradila, o koho jde, podle The Insideru ale vše ukazuje právě na Gridzaka.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ruská ruleta na Krymu. Pláže jsou plné, odříznutému poloostrovu hrozí evakuace

Lidé odpočívají na pláži u Černého moře v krymské Jevpatoriji. (20. června 2026)

Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a...

Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...

Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...

Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo

Premiéra elektrické Škody Peaq v Monnetier-Mornex

Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.

Kerčský most v kouři. Satelitní fotky ukazují ukrajinskou smršť na Krymu

Satelitní snímek zachycuje kouř stoupající z Krymského mostu. (22. června 2026)

Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z...

Zemřela moderátorka Bára Tlučhořová, měla nádor na mozku. Mareš jí přispěl přes milion

Bára Tlučhořová

V sedmatřiceti letech zemřela rádiová moderátorka Barbora Tlučhořová. V úterý ráno o tom informoval oficiální facebookový profil Rádia Kiss, pro které pracovala. Po několikaletém boji s rakovinou...

Rekord padl. V Doksanech na Litoměřicku naměřili 40,8 stupně

Aktualizujeme
Lidé tráví horký letní den u jezu v Hostěnicích poblíž Doksan na Litoměřicku,...

Dosavadní české teplotní maximum, které od 20. srpna 2012 držely středočeské Dobřichovice, padlo. Stanice Doksany na Litoměřicku odpoledne naměřila 40,8 stupně Celsia, uvedl Český hydrometeorologický...

27. června 2026  8:49,  aktualizováno  17:44

Po vakcíně ochrnul, chce odškodné. Právníci radí odmítnutým požádat znovu

Petr Vondráček z Prahy v červnu 2021 náhle ochrnul po vakcíně proti covidu....

Muž, který po vakcíně proti covidu dočasně ochrnul, i jiní lidé s těžkými komplikacemi po očkování mají šanci, že je stát odškodní. Nejvyšší soud totiž rozhodl, že nárok vzniká nejen při úmrtí či...

27. června 2026  17:38

Ve vedru už se dusí takřka celá Evropa, v Německu naměřili 41,5 stupně

Vedro zaplnilo pláže na Rujáně. (27. června 2026)

Nejméně 193 milionů obyvatel Evropy, z toho 75 milionů v Německu, v sobotu zažije teploty přesahující 35 stupňů Celsia. V uplynulých dnech přitom rekordní červnové teploty zaznamenaly Velká Británie,...

27. června 2026  15:30,  aktualizováno  17:07

Policie v Praze testovala mladistvé na alkohol, dívce naměřila 3,35 promile

Pražská policie přistihla po vysvědčení 45 opilých dětí (26. června 2026)

Pětačtyřicet mladistvých pod vlivem alkoholu přistihli pražští policisté při dvoudenní akci zaměřené na dodržování zákazu prodeje alkoholu mladším 18 let. V restauracích, barech i městských parcích v...

27. června 2026  17:07

Situace ve Venezuele je zoufalá, na místo míří i Češi. Pohřešují se desetitisíce lidí

Letecký pohled na zřícené budovy ve městě Catia La Mar ve venezuelském státě La...

Situace ve Venezuele je s každou hodinou zoufalejší. Třetí den po dvou silných zemětřeseních lidé prohledávají sutiny zřícených budov a bytových domů s vědomím, že čas na nalezení přeživších se...

27. června 2026  13:37,  aktualizováno  16:57

Flamingo v akci. Ukrajinci zasáhli továrny ve Volgogradu, udeřili i u Moskvy

Sledujeme online
Ukrajina udeřila na Volgograd střelou Flamingo. (27. června 2026)

Ukrajina v noci a brzy ráno zaútočila střelami na průmyslová zařízení v ruském velkoměstě Volgograd. Údery si vyžádaly nejméně deset raněných, oznámil gubernátor Volgogradské oblasti Andrej Bočarov....

27. června 2026  11:03,  aktualizováno  16:42

V Suchdole hořela truhlárna a sklad, záchranáři ošetřili sedm hasičů

Pražští hasiči likvidovali požár truhlárny a dvou skladů v Kamýcké ulici. (27....

Pražští hasiči likvidovali požár truhlárny a dvou skladů v Kamýcké ulici. Ve 14:45 ho dostali pod kontrolu. Záchranáři ošetřili sedm hasičů kvůli přehřátí organismu, sbor zůstává na místě mimo jiné...

27. června 2026  12:55,  aktualizováno  16:28

Pražské tramvaje musejí kvůli vedru zpomalit. Spoje nabírají zpoždění

Škoda 52T ze zkušebního provozu s cestujícími v rámci procesu homologace.

Organizátor pražské integrované dopravy musel v sobotu plošně snížit rychlost tramvají na 40 kilometrů v hodině. Učinil tak v reakci na rekordní teploty, které zasáhly Česko a metropoli. Ty totiž...

27. června 2026  16:23

Žena se otrávila muchomůrkou tygrovanou, skončila v nemocnici

Jihočeští záchranáři vyjížděli ke zhruba padesátileté ženě, která se otrávila...

Jihočeští záchranáři tento týden vyjížděli ke zhruba padesátileté ženě, která se otrávila muchomůrkou tygrovanou. Trpěla nevolností, která později vyústila až v těžkou poruchu vědomí. Zdravotníci jí...

27. června 2026  16:13

S bouřkou mají všichni obavu. Na další tornádo už by lidé neměli sílu, říká starostka Hrušek

Premium
Starostka tornádem poničených Hrušek Jana Filipovičová (KDU-ČSL) vystřelila po...

Zrovna seděla s přáteli ve vinném sklepě vzadu za vlastní zahradou, kde chystali scénky na víkendové narozeniny. Starostka Hrušek na Břeclavsku Jana Filipovičová (KDU-ČSL) si společně s nimi ještě v...

27. června 2026

Prošli jsme Prahu s termokamerou. Ulice mají až 60 stupňů

Prošli jsme Prahu s termokamerou. Ulice mají až 60 stupňů (27. června 2026)

Lidé dnes v Praze hledali únik před vedrem na koupalištích, která čelí velkému náporu návštěvníků, ve stinných zahradách i v podzemních prostorách. Redaktor iDNES.tv se vydal do ulic metropole s...

27. června 2026  15:16

Porsche chystá přesun výroby ze Slovenska. Zaměstnanci musí kývnout na nižší mzdy

Nová linka na výrobu modelu Porsche Cayenne v bratislavském závodě Volkswagen...

Německý výrobce luxusních sportovních vozů Porsche ze skupiny Volkswagen (VW) plánuje přesunout výrobu modelu Cayenne ze závodu VW v Bratislavě do svého závodu v německém Lipsku. Informoval o tom v...

27. června 2026  15:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.