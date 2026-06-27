Milenec u FSB? Stoupající hvězda americké krajní pravice má vazby na Rusko

Ještě před rokem pětatřicetiletou Laneovou téměř nikdo neznal. Zásadnně se to změnilo právě po rozhovoru s někdejším moderátorem stanice Fox News Carlsonem. „Jsme velmi blízko tomu, abychom vyhodili do povětří celý svět. Jsme blízko globální válce,“ prohlásil tehdy Carlson.
Ještě větší pozornost vzbudilo její interview s konzervativní komentátorkou Candace Owensovou z letošního května. Dvojice v něm probírala smrt aktivisty Charlieho Kirka nebo soukromí francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, o jehož manželce Owensová opakovaně tvrdila, že se narodila jako muž. Video si pustilo na 840 tisíc lidí.
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Portál The Insider nyní upozornil na jeden z rozhovorů, který Laneová záhy po umístění na YouTube smazala. Vystupoval v něm Dmitrij Grizdak, příslušník ruských speciálních sil, jenž podle investigativců zároveň pracuje pro Federální bezpečnostní službu (FSB). Laneová později tvrdila, že video stáhla, aby neohrozila ruského muže, kterého má ráda.
Grizdak rozhodně nepatří mezi běžné zpravodajce. V minulosti působil v čečenském praporu Achmat loajálním Ramzanu Kadyrovovi a později také v řadách žoldáckého Wagnerova uskupení. The Insider ho navíc spojil s moskevskou adresou, kde v minulosti bydleli dva příslušníci FSB zapojení do otravy opozičního politika Alexeje Navalného.
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O samotné Laneové se ví podstatně méně. Narodila se v Gruzii jako Iza Bendianišviliová. V letech 2022 a 2023 několikrát navštívila Rusko, odkud na sociálních sítích sdílela fotografie z Moskvy. Na svém webu nabízí kurzy žurnalistiky i osobní koučink. Sama sebe přitom označuje za „jeden z nejnekompromisnějších hlasů americké investigativní žurnalistiky“.
Před vstupem do světa politických rozhovorů se Laneová profilovala jako tvář konspirační scény. Na platformě UNIFYD TV moderovala pořad věnovaný tématům, jako jsou ilumináti, údajné vazby CIA na svobodné zednáře nebo paranormální jevy na ranči Skinwalker v americkém Utahu. Dříve pracovala jako televizní reportérka v americkém Tennessee.
O Rusku a válce na Ukrajině mluví Lanová zřídka, když už se ale k tématu vyjadřuje, obvykle otevřeně hájí Moskvu.
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„Amerika je rakovinou světa. A vždycky říkám, že většina Američanů tomu nerozumí, ale Rusko stojí na vaší straně. Rusko dělá to, co jste měli udělat vy se svými zbraněmi a druhým dodatkem ústavy – postavit se vlastní vládě a zbavit se té rakoviny,“ prohlásila na jednom z videí.
V jiném zase tvrdila, že mnoho Ukrajinců se bojí mluvit o svých názorech. „Pokud podporují Rusko, bojí se to vyslovit,“ tvrdila. Rovněž kritizovala válečná omezení, která Ukrajina uvalila na muže opouštějící zemi. „Co jiného je to než diktatura?“ sdělila Lanová svým sledujícím.
Projekt Myth Detector upozornil, že Laneová také hájila ruského prezidenta Vladimira Putina. V jednom z videí z května 2024 například tvrdila, že šéf Kremlu není hlavním viníkem války na Ukrajině a skutečnou odpovědnost nesou západní elity a zpravodajské služby.
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Kontakty Laneové na Rusko podle všeho nekončí u Grizdaka. V jednom z jejích videí vystoupila také Mira Teradová, Ruska, která se po odpykání trestu za praní špinavých peněz ve Spojených státech vrátila do vlasti.
Podle The Insideru se po návratu zapojila do proruských vlivových operací a postavila se do čela organizace Nadace pro boj s bezprávím, za kterou stál Prigožin. Organizace šířila dezinformace, podílela se na ovlivňování zahraničních voleb a publikovala smyšlené zprávy o Ukrajině.
V osobně laděném videu Laneová také přiznala, že během pobytu v Rusku navázala romantický vztah. „Jela jsem do Ruska, setkala jsem se se svými zdroji… Mluvila jsem s několika ruskými vojáky a příslušníky speciálních jednotek a během pobytu jsem se do jednoho z nich zamilovala. Začali jsme spolu chodit,“ uvedla. Nikdy veřejně neprozradila, o koho jde, podle The Insideru ale vše ukazuje právě na Gridzaka.