Američtí vojenští kontraktoři se chystají na Ukrajinu. Biden zruší zákaz

Povolení by mělo umožnit americkým vojenským společnostem, které získají kontrakty od Pentagonu, působit na Ukrajině. Podle informací CNN by rozhodnutí mělo padnout do konce roku a Washington si od něj slibuje, že urychlí opravu a údržbu západní vojenské techniky v arzenálu ukrajinské armády.

Americká stanice o chystaném kroku informovala na základě čtyř různých zdrojů z demokratické administrativy. Povolení je stále v přípravě a prezident ho ještě definitivně nedoklepl. „Zatím nebylo učiněno žádné rozhodnutí, veškeré diskuse jsou předčasné. Prezident ale rozhodně nepošle na Ukrajinu žádné americké vojáky,“ uvedl pro CNN jeden ze zdrojů.

Připravujeme podrobnosti.