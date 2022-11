ANALÝZA: Demokraty čeká ještě jeden Halloween. Jdou si pro porážku

V úterý budou v Americe kongresové volby, které rozhodnou, jestli se na zbylé dva roky stane Joe Biden jen bezmocným zajatcem republikánů. A jestli to v roce 2024 zabalí bez pokusu o znovuzvolení. Jestli Trump do toho naopak půjde, nebo se i on ukáže jako přítěž. A jestli Ameriku v dalších dvou letech čeká další divadlo s politickým vyšetřováním, tentokrát ovšem prezidentova syna Huntera s tím, že spektákl bude mít ve skutečnosti jako hlavní motiv zapojení rodiny Bidenových včetně tatínka Joea do synova podnikání.