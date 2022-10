Kongresové volby v USA se blíží. Je podpora od Trumpa výhra, nebo pád?

A je to zase tady. Exprezident Trump znásilnil před více než čtvrt stoletím bývalou novinářku E. Jean Carrollovou, které je dnes 78 let. Další soud, další obvinění... Řadový Američan si to všechno snad ani nemůže pamatovat: útok na Kongres, razie FBI, tajné dokumenty, praní špinavých peněz, daňové podvody...

Možná skončí ve vězení. Možná se stane znovu prezidentem. Hrdinou, který se dokázal postavit radikálním levicovým demokratům.