Americký Kongres také čekají dramatické volby. Demokraté mohou ztratit Senát

Výsledek kongresových voleb bude mít zásadní vliv na pozici nového prezidenta, ať už jím bude republikán Donald Trump, nebo demokratka Kamala Harrisová. Bez většiny v obou komorách bude hlava státu velmi obtížně prosazovat části programu, Senát kromě toho posuzuje obsazování vládních postů, jakož i nominace prezidenta k federálním soudům.

V posledních dvou letech držela každá z obou velkých politických stran těsnou většinu v jedné z komor Kongresu. V Senátu, kde se každé dva roky volí třetina členů, je poměr hlasů 51 ku 49 ve prospěch demokratů, zatímco ve 435členné sněmovně volené každé dva roky mají o necelou desítku křesel navrch zástupci Republikánské strany.

Republikáni mají letos poměrně příhodné podmínky na převzetí kontroly nad Senátem, neboť mezi čtyřiatřiceti křesly, která se budou obsazovat, obhajují pouze jedenáct. Navíc v Západní Virginii se o znovuzvolení neuchází dlouholetý zákonodárce Demokratické strany Joe Manchin a očekává se, že jeho post snadno získá bývalý republikánský guvernér tohoto státu Jim Justice.

Průzkumy rovněž nasvědčují tomu, že republikáni udrží všechna dosavadní křesla a mohou pomýšlet i na další zisky. Demokratický senátor Jon Tester v nové sondáži pro deník The New York Times zaostal za svým republikánským vyzyvatelem Timem Sheehym o více než sedm procentních bodů. Analytici z odborné publikace The Cook Political Report pak označují další tři souboje o senátní křesla za zcela vyrovnané.

V případě sněmovny jsou volby vzhledem k vyššímu počtu křesel výrazně více nevyzpytatelné. Podle The Cook Political Report a dalších specializovaných webů mají republikáni i demokraté navrch zhruba ve dvou stovkách obvodů, přičemž o povolební většině rozhodne dvacet až třicet duelů napříč několika státy.

Analytický web FiveThirtyEight ve čtvrtek uvedl, že jeho model vycházející z průzkumů a ekonomických a demografických dat při tisícovce simulovaných voleb přiřkl většinu republikánům v 52 procentech případů, zatímco demokratům ve 48 procentech.

Volby už se v mnoha amerických státech konají, hlasování skončí 5. listopadu. Američané kromě hlavy státu a členů Kongresu volí také státní a lokální činitele a hlasují v nejrůznějších referendech.