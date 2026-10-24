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Boj o Kongres je „maso“. Politici v USA se předhánějí, kdo sní víc hovězího

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  18:31
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Mobil.iDNES.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
19 fotografií
Ve volbách do amerického Kongresu je na programu maso. Zatímco se demokraté a republikáni přou o vysoké ceny a válku s Íránem, vedou zároveň i potravinovou bitvu o to, kdo je zapálenějším masožravcem.

Jedním z příkladů je demokratický kandidát do Senátu USA Scott Colom, který zveřejnil video s úryvkem z projevu republikánské senátorky Cindy Hydeové-Smithové. Ta uvedla, že pokud jsou spotřebitelé rozhořčeni vysokými cenami hovězího masa, „ví přece, že mají na výběr spoustu jiných zdrojů bílkovin“.

Kamera pak zabírá muže grilujícího hamburgery, který říká: „Vybrat si jiný zdroj bílkovin? To bych si raději vybral jiného senátora.“

Kampaň v Mississippi je poněkud neobvyklá, protože je to demokrat, kdo útočí na republikána kvůli hovězímu masu, píše agentura AP. Jinde naopak republikáni označují demokraty za vegany nebo za odpůrce masa a snaží se tak ukázat, že jsou kulturně mimo realitu voličů.

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V Texasu se republikáni chytili starého rozhovoru, ve kterém se demokrat James Talarico, současný kandidát do Senátu, chlubil svou tehdejší veganskou kampaní do texaského parlamentu. Talarico od té doby veřejně hltá barbecue, aby vyvrátil obvinění, že kvůli svým stravovacím návykům není pravým Texasanem.

V Coloradu se republikáni pustili do demokratického kandidáta do Kongresu Mannyho Rutinela, který vystupuje proti produkci masa a průmyslovému chovu zvířat. V roce 2021 Rutinel založil organizaci Climate Refarm, která prosazuje omezení spotřeby masa, a podepsal petice požadující zvýšení daní z masa a mléčných výrobků. Podpořil také návrh referenda z roku 2024, jehož cílem bylo zakázat jehněčí jatka v Denveru, který však neprošel.

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Rutinel nyní v Coloradu kandiduje proti republikánovi Gabeovi Evansovi. Rozlehlá oblast v severovýchodní části státu je poseta ranči, mléčnými farmami a závody na zpracování masa, včetně sídla giganta v produkci hovězího masa, společnosti JBS Swift.

Republikáni Rutinela ostře kritizují za prosazování veganství, a to do té míry, že konzervativní mediální skupina Daily Wire zveřejnila skrytě natočené video, na kterém pracovník volebního štábu říká, že Rutinel jí maso „co nejméně“.

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Rutinel si během kampaně dal záležet, aby před veřejností jedl tacos s hovězím masem, a má podporu odborového svazu pracovníků masného průmyslu. „Nemyslím si, že by obyvatele Colorada zajímalo, co mám na talíři,“ řekl v rozhovoru po nedávné předvolební zastávce. „Myslím, že jim jde spíš o to, aby si mohli dovolit to, co mají na talíři oni.“

Evans uvedl, že tato záležitost přesahuje rámec Rutinelových stravovacích preferencí. „Je mi jedno, co osobně jí,“ řekl Evans v rozhovoru. „Zajímá mě, že chce využít moc vlády k tomu, aby všichni jedli stejným způsobem.“

Také v Iowě republikánská kandidátka do Senátu USA, kongresmanka Ashley Hinsonová, ostře kritizovala svého soupeře Joshe Tureka za to, že nepodpořil návrh zákona zakazující prodej masa vypěstovaného v laboratoři v tomto státě. „Raději by měl maso z laboratoře než z našich rodinných farem,“ uvedla kongresmanka během předvolebního vystoupení.

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Demokraté se na maso také zaměřili, ale hlavně jako na jednu ze základních potravin, které pod Trumpovou vládou zdražily. Trump se pokusil ceny snížit otevřením amerických trhů dovozu hovězího masa, zejména z Argentiny. Tyto kroky však rozhněvaly americké producenty, protože ceny zůstávají trvale vysoké. To vytváří potenciální slabinu ve státech s převahou republikánů, kde demokraté doufají, že letos získají půdu pod nohama.

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Právě tuto situaci řešila Hydeová-Smithová, chovatelka skotu a bývalá komisařka pro zemědělství v Mississippi, v rozhovoru, jehož úryvek byl použit v Colomově videu. Státní zástupce, který ve spotu také pronáší větu „vyberte si jiného senátora,“ vede v Mississippi volební kampaň s malou šancí na úspěch.

Mluvčí volební kampaně Hydeová-Smithové tvrdil, že za vysoké ceny mohou demokraté. „Právě Scott Colom podporuje politiku z Bidenovy éry, která vedla k nárůstu inflace,“ uvedl Nathan Calvert.

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