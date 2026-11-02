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Volby do Kongresu budou férové, ujišťují experti. Systém zmaří pokusy o podvod

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  19:13
Pracovníci třídí korespondenční hlasovací lístky před volbami do Kongresu v...

Pracovníci třídí korespondenční hlasovací lístky před volbami do Kongresu v poštovním středisku v Golden v Coloradu. (28. října 2026) | foto: Kevin MohattReuters

Americký prezident Donald Trump vystupuje na předvolebním mítinku na letišti v...
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Pracovníci třídí korespondenční hlasovací lístky před volbami do Kongresu v...
Pracovníci třídí korespondenční hlasovací lístky před volbami do Kongresu v...
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Nedůvěra Američanů v regulérnost voleb v poslední době vzrostla, demokratický proces je ale v USA robustní a volby do Kongresu budou férové. Uvedli to profesor práv na Newyorské univerzitě Richard Pildes a politolog z Americké univerzity ve Washingtonu Joshua Ferrer. Ovlivnit průběh voleb je podle nich obtížné jak ze strany vlády, tak cizích aktérů.

Volby totiž podle ústavy spravují jednotlivé státy a v jejich rámci tisíce místních volebních orgánů, nikoli federální vláda.

„Máme nesmírně dlouhou a nepřetržitou historii legitimních voleb, v nichž dochází k předání moci jednou politickou stranou druhé straně. Dokonce i během občanské války jsme pořádali volby,“ řekl Pildes o tradici demokratických voleb v USA.

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Připustil však, že ačkoli v moderní historii nebyly značné důvody k obavám ze zasahování do hlasování, dnes mezi voliči panuje větší úzkost.

Prezident Donald Trump zpochybňuje bezpečnost amerických voleb od chvíle, kdy v těch prezidentských před čtyřmi lety utrpěl porážku od demokrata Joea Bidena. Výsledek podle Trumpa ovlivnily volební podvody. Před letošními volbami do Kongresu opakoval tvrzení, že ve velkém neoprávněně hlasují lidé bez amerického občanství.

Podobné případy jsou však podle odborníků ojedinělé. Prezident se také například pokusil omezit hlasování poštou s tvrzením, že je podvodné.

Trumpovy zásahy do voleb zastavily soudy

Všechny Trumpovy pokusy přijmout opatření s cílem změnit volební proces zablokovaly soudy nebo Kongres, poznamenal Pildes.

Kongres například odmítl přijmout návrh zákona na ochranu způsobilosti amerických voličů (SAVE Act), jehož přijetí by znamenalo povinnost prokázat americké občanství při registraci k volbám a podle Pildese by zároveň vytvořilo řadu nových překážek pro způsobilé voliče. Nejvyšší soud také zablokoval Trumpův pokus přijmout nová pravidla o hlasování poštou.

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„Žádný stát nebyl nucen změnit svá volební pravidla na základě nařízení federální vlády nebo změny zákonů či politických opatření,“ řekl Pildes. Pro lidi dívající se na situaci v USA zvenčí je důležité si uvědomit, jak decentralizovaný je americký volební proces.

„Na organizaci voleb se podílí deset až dvanáct tisíc různých správních jednotek. To znamená, že je velmi obtížné, aby jakýkoli zahraniční či domácí aktér ovládl volební proces,“ dodal Pildes.

S tím souhlasí politolog Ferrer, který rovněž zdůrazňuje, že volby na celonárodní úrovni jsou spravovány „hyperlokálně“. Federální vláda má ve vztahu k volbám velmi malou moc, míní.

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Jednotlivé americké státy mají vlastní volební zákony a praktickou realizaci voleb pak mají většinou na starosti úřady na okresní, případně městské úrovni. Každý stát a správní celek má pak opatření na ochranu volebního procesu; podvody, které by výsledek zneplatnily, jsou vzácné.

„Takže když se během volební noci zveřejňují výsledky, můžeme si být velmi jistí, že volby proběhly svobodně a férově a nedošlo při nich k žádným nekalostem,“ řekl.

Svobodné a férové volby očekává i Pildes. Zároveň zmiňuje obavy lidí z toho, že Trump by mohl k některým volebním místnostem vyslat agenty Úřadu pro imigraci a cla (ICE) na základě tvrzení, že hlasují lidé bez občanství. Samotná přítomnost imigračních agentů by podle právníka mohla odradit voliče od toho, aby k volbám šli. Takový krok by však ze strany prezidenta byl nelegální.

ICE u volebních uren?

„Předpokládám, že by to soudy zablokovaly. A protože máme tolik správních celků, které volby organizují, je těžké uvěřit, že i kdyby se něco podobného stalo, mělo by to velký rozsah,“ dodal.

Je nepravděpodobné, že se Trumpova administrativa někde pokusí zabavit hlasovací lístky, míní Pildes. Potřebovala by k tomu soudní povolení a standardy pro jeho vydání jsou podle něj vysoké. „Musí existovat důvodné podezření, že došlo k trestnému činu. Proto si myslím, že pravděpodobnost, že by úřady získaly soudní povolení k zabavení hlasovacích lístků, je velmi nízká.“

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Vyslání agentů ICE nebo zabavení hlasovacích lístků či přístrojů by bylo podle Ferrera bezprecedentní. „Znamenalo by to ústavní krizi,“ řekl s tím, že by to mohlo ohrozit výsledek voleb. Podobně jako Pildes však zdůrazňuje, že vláda by zřejmě nebyla schopna něco takového vykonat rozsáhlým způsobem. „Na to není dostatek agentů ICE,“ poznamenal. Případné zabavení hlasovacích lístků nebo přístrojů by podle něj bylo spíše symbolické.

„Hlasovací lístky se zpravidla vkládají do elektronických sčítacích zařízení, jejichž výsledky pak dostáváme v den voleb. Tím obvykle celý proces končí. Většina států má zavedený systém kontrolních auditů, které ověřují, zda sčítací zařízení fungují správně a zda jejich výsledky odpovídají ručně přepočítaným hlasovacím lístkům. Hlasy se přitom obvykle sčítají přímo ve volebních místnostech,“ vysvětlil.

Zabavení hlasů by rozšířilo nedůvěru

Kdyby se Trumpova vláda pokusila zabavit hlasovací lístky, zřejmě by se to podle něj stalo až poté, co byly vloženy do sčítacích zařízení. „Rozhodně by to nevypadalo dobře. Vedlo by to k šíření nedůvěry ve volební výsledky, samotné rozhodnutí o výsledku voleb by to ale nijak neohrozilo,“ míní.

Oba akademici se shodují, že důvěru v demokratický proces podkopává také účelové překreslování obvodů, takzvaný gerrymandering. Trump loni vyzval Texas, aby změnil svou volební mapu ve prospěch republikánů. Odstartoval tím vlnu překreslování map ve státech ovládaných republikány či demokraty.

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„Máme velmi špatně nastavený systém, v němž si zákonodárné sbory jednotlivých států samy vymezují volební obvody. To představuje střet zájmů,“ řekl Pildes.

Ferrer míní, že to demokracii rozhodně neprospívá. „Největší obavou je, že si politici vybírají své voliče. Ve volbách by to mělo být naopak, obecně bychom měli usilovat o co nejvěrnější zastoupení voličů. Pokud například strana A získá 55 procent hlasů, měla by získat přibližně 55 procent křesel. A právě když jsou výsledky výrazně nereprezentativní, lidé začínají vážně pochybovat o tom, zda demokracie funguje dobře,“ dodal.

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