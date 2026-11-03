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Američané volí Kongres. Demokraté sahají po většině, mohou paralyzovat Trumpa

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  9:05
Svítání nad Kapitolem ve Washingtonu den před volbami, které rozhodnou o...

Svítání nad Kapitolem ve Washingtonu den před volbami, které rozhodnou o rozložení politických sil v americkém Kongresu. (2. listopadu 2026) | foto: J. Scott ApplewhiteČTK

Předčasné hlasování do Kongresu ve volební místnosti v nákupním centru Midtown...
Americký prezident Donald Trump vystupuje na předvolebním mítinku na letišti v...
Lidé předčasně odevzdávají své hlasy ve volební místnosti v LGBT centru v...
Voliči stojí ve frontě před volební místností ve městě Davenport ve státě Iowa....
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Spojené státy v úterý čekají volby do Kongresu v polovině funkčního období prezidenta Donalda Trumpa. Američané v nich rozhodnou o rozložení sil v celé Sněmovně reprezentantů a o třetině křesel v Senátu. Nyní mají Trumpovi republikáni v Kongresu většinu, průzkumy však naznačují, že by demokraté měli ovládnout dolní komoru Kongresu a mají šanci získat i Senát. Kromě toho budou Američané vybírat 39 guvernérů států a bude se konat řada státních a místních hlasování.

Republikáni mají nyní ve Sněmovně reprezentantů většinu 218 ku 214 a v Senátu 53 ku 47. Sněmovna, která se každé dva roky volí celá, má 435 křesel, zatímco Senát, který se ob rok obměňuje ze třetiny, 100, tedy dva senátory za každý stát zvolené na šestileté funkční období. Nyní jsou ve sněmovně dvě místa neobsazená a jeden kongresman je nezávislý.

Volby uprostřed prezidentského období, takzvané midterms, obvykle znamenají určité oslabení pro prezidentovu stranu a do jisté míry jsou i referendem o jeho působení ve funkci.

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V případě, že by demokraté získali obě komory Kongresu, značně by to Trumpovi zkomplikovalo politickou agendu a mohlo by to vést i k podání ústavní žaloby, tedy zahájení takzvaného impeachmentu.

Je také otázka, jak by Trump, který odmítl uznat svou prohru v prezidentských volbách v roce 2020, což vyústilo v útok jeho stoupenců na Kongres, zareagoval na možnou porážku republikánů.

Trump se potýká s poklesem popularity, jehož příčinou jsou inflace a rostoucí ceny benzinu, potravin, bydlení a zdravotní péče, což si mnozí spojují s americkou válkou proti Íránu. Podle demokratů ceny rostou i kvůli Trumpovým clům. Velkým tématem je i Trumpova protiimigrační politika a deportace přistěhovalců do třetích zemí.

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Demokraté mají šanci nově získat senátory v dosud „nepravděpodobných“ státech, jako je Texas, Kansas nebo Aljaška. Současně ale musí uhájit senátorská křesla v Georgii či Michiganu a v obou státech čeká demokratické kandidáty velmi těsný souboj.

V Michiganu jde o jeden z nejsledovanějších střetů celých voleb. Za Demokratickou stranu tu kandiduje Abdul El-Sayed, který patří k jejímu progresivnímu křídlu. Chce prosazovat zdravotní péči pro všechny nebo zastavení pomoci Izraeli.

Odhad výsledků voleb do Senátu:

Podle nejnovějšího průzkumu deníku The New York Times a institutu Siena mají demokraté větší šance než republikáni v sedmi klíčových senátorských kláních, tedy v Michiganu, Texasu, Maine, Ohiu, Kansasu, na Aljašce a v Iowě, řazeno sestupně, přičemž na Aljašce a v Iowě se čeká nejtěsnější souboj.

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První volební místnosti se mohou otevřít již v 05:00 místního času ve Vermontu (11:00 SEČ), poslední se uzavřou 4. listopadu v 7:00 SEČ na Aljašce. Tradičně tak budou výsledky přicházet podle časových pásem od východu na západ. Nový Kongres zasedne v lednu.

Odhady výsledků voleb do Sněmovny reprezentantů:

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