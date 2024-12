Trump a Musk smetli výdaje dohodnuté v Kongresu, USA hrozí ochromení vlády

Federální vládě vyprší zákonem schválené financování už v noci na sobotu a sílící krize aktuálně nemá jasné východisko. Média vývoj v Kongresu popisují jako chaos či kolosální zmatek.

Uvolňování peněz na chod vlády až na poslední chvíli není v posledních letech v Kongresu ničím výjimečným a ještě na začátku týdne se zdálo, že zákonodárci opět směřují ke krátkodobému prodloužení dřívějšího rozpočtu. Když ale v úterý lídři zveřejnili společný návrh vyjednavačů Demokratické strany a republikánů, který obsahoval i řadu nesouvisejících bodů, část Republikánské strany jej začala odsuzovat. Brzy se přidal miliardář Elon Musk, který o návrhu šíří dezinformace, a ve středu odpoledne také Trump.

„Jeho výpad zanechal návrh ve Sněmovně reprezentantů na pokraji smrti, když si vyžádal zásadní změny dohody, čímž uvrhl jednání o odvrácení vládního shutdownu do chaosu,“ napsal deník The New York Times.

Pozornost se nyní soustředí především na republikánského šéfa sněmovny Mikea Johnsona, který kompromisní balík původně hájil, ovšem chce se vyhnout scénáři, aby byl v těsně rozdělené komoře schválen především hlasy demokratů. Spekulovalo se, že by Johnson nakonec mohl navrhnout samotné prodloužení rozpočtového provizoria bez doplňkových bodů dojednaných s demokraty, Trump ovšem v noci na čtvrtek vystoupil i proti této variantě.

Sám bývalý a nově zvolený prezident navrhuje spojit krátkodobý výdajový plán s navýšením dluhového stropu USA, čímž do situace vnesl zcela oddělený a složitý problém. Limit zadlužení státu loni po vleklých jednáních Kongres pozastavil do začátku příštího roku, přičemž bez dalšího zásahu by na něj podle analytiků vláda v praxi narazila o několik měsíců později.

Trump nyní vyhlašuje, že Kongres musí v rámci rozpočtové debaty strop opět odsunout nebo jej dokonce úplně zrušit. „Nic nebude schváleno, pokud se nevypořádají s dluhovým stropem,“ řekl televizi ABC News. Krátce předtím uvedl, že limit zadlužení, který je ve světě téměř unikátem, „nic neznamená“.

Trumpův požadavek je v rozporu z dosavadním postojem Republikánské strany, Johnson nicméně podle médií zvažuje, že jej na poslední chvíli do snahy zajistit financování vlády zahrne. Demokraté naopak již dlouho volají po zrušení dluhového stropu, ovšem není jasné, jak by se postavili k případnému novému plánu Johnsona.

Vládě USA tak hrozí první uzavírka od přelomu let 2018 a 2019, kdy více než měsíční shutdown způsobil spor exprezidenta Trumpa se zákonodárci. V praxi tento scénář znamená omezování provozu federálních agentur na nejnutnější procesy, přičemž zbytek pracovní síly dostává nucenou dovolenou. Zároveň se pozastavuje vyplácení mezd státním zaměstnancům od úředníků přes správce národních parků po vojáky.

Jakékoli řešení současné krize vyžaduje podporu republikánů i demokratů, neboť každá strana má většinu v jedné komoře Kongresu. Situaci dál komplikuje skutečnost, že při schvalování výdajového návrhu ve sněmovně bez obvyklého projednání ve výboru nestačí prostá většina hlasů, nýbrž je potřebná dvoutřetinová podpora.

„Mike Johnson je ve strašlivé pozici,“ hodnotil dnes web Politico. Připomenul, že Johnsonovi jde také o obhajobu funkce předsedy sněmovny, pro níž po Novém roce bude potřebovat podporu prakticky všech svých stranických kolegů.

Revolta republikánů proti kompromisnímu plánu na odvrácení shutdownu není překvapivá, neboť v Trumpově straně dlouhodobě panují neshody kolem státních výdajů a zadlužení USA. Aktuální vlnu odporu přiživil průběh jednání o novém rozpočtovém opatření, v němž si demokraté vynutili řadu ústupků, napsala agentura AP. Finální návrh o více než 1500 stránkách obsahoval mimořádné výdaje pro oběti živelních pohrom nebo nesouvisející položky včetně bodu o možném přesunu působiště klubu amerického fotbalu Washington Commanders nebo mírného zvýšení platů zákonodárců.