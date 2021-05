Republikáni zablokovali vznik komise pro vyšetření nepokojů v Kongresu

Podle agentury AP dnešní vývoj v Senátu opět ukázal věrnost Republikánské strany jejímu poslednímu prezidentovi.

Plán zřídit speciální desetičlennou vyšetřovací komisi schválený Sněmovnou reprezentantů při dnešním procedurálním hlasování podpořilo 54 z celkových 100 senátorů.

K tomu, aby projednávání návrhu mohlo pokračovat, bylo vzhledem k pravidlům Senátu zapotřebí 60 hlasů. Pro usnesení hlasovalo jen šest republikánů, z nichž pět v únoru po projednání ústavní žaloby za „podněcování ke vzpouře“ podpořilo Trumpovo odsouzení.

Cílem návrhu zákona byl vznik expertní skupiny, do níž by pět členů jmenovali lídři Demokratické strany v Kongresu, druhou polovinu pak lídři republikánští. Komise by se zabývala „fakty a okolnostmi“ kolem lednových nepokojů, při nichž zemřeli čtyři lidé. Jeden ze zasahujících policistů zemřel o den později v nemocnici.

Ve sněmovně zřízení komise podpořilo i více než třicet republikánských členů, jejich lídr Kevin McCarthy se ale proti návrhu jasně vymezil. Odmítavé stanovisko pak dal během posledních dní jasně najevo i lídr republikánů v Senátu Mitch McConnell. On a mnozí jeho straničtí kolegové iniciativu vykreslovali jako zbytečnou a zpolitizovanou. Podle nich by nemohla přinést žádná nová fakta.

„Čeho se bojíte? Pravdy?“ reagoval na republikánské výhrady senátní lídr demokratů Chuck Schumer. Podle agentury Reuters měli republikáni obavy, že vyšetřovací komise by i během kampaně před nadcházejícími kongresovými volbami odkláněla pozornost k násilnému jednání Trumpových příznivců a pokračující snaze exprezidenta nepravdivě vykreslovat loňské volby jako zmanipulované.

Někteří republikánští kongresmani naopak v posledních týdnech lednové nepokoje zlehčují a vystupují s výroky na obhajobu účastníků.