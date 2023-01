Z Američanů bude hnojivo. Kompostování mrtvých těl má snížit uhlíkovou stopu

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Kompostování lidí si právě získalo větší titulky, protože ho zákonem umožnil stát New York. Byl sice až šestý v Americe, ale obvykle až v New Yorku se ze zvláštností stávají trendy. Když se Rachel Gerbendingová, jinak vášnivá zahrádkářka, dozvěděla, že mrtvé bude možné zkompostovat, řekla mamince: „Byla by to pro mě úžasná věc – mohla bych projít zahradou a říkat ‚jé, ahoj, mami‘.“