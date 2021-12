Pohřešované po úderu tornáda v Kentucky dohledali, USA hlásí stovky mrtvých

Guvernér Beshear dodal, že nyní už se neočekává další růst počtu obětí. Zatímco jeho úřad má informaci o 78 mrtvých, zdravotnické instituce o 75. Guvernér řekl, že se musí tato nesrovnalost vyřešit.

Až čtyři desítky tornád zasáhly několik států, kromě Kentucky také Illinois, Tennessee, Arkansas a Missouri. O život přišlo podle agentury AP celkem 92 lidí, Tennessee dnes oznámilo úmrtí své páté oběti.

Podle deníku The New York Times bylo dohromady nahlášeno 40 tornád. To nejničivější, které zasáhlo právě jihozápad Kentucky, putovalo při zemi po dráze delší než 200 mil (320 kilometrů).

„Je to nepopsatelné, nikdy jsem nic takového neviděl. Tornádo lámalo mohutné kovové tyče napůl, zdvihalo a odnášelo velké kamiony a srovnávalo domy se zemí. Bohužel bylo zcela zničeno i mnoho budov, v nichž byli pravděpodobně lidé,“ popsal obraz zkázy kentucký guvernér Beshear.

Beshear řekl, že v Kentucky byl nárok na federální pomoc rozšířen na dalších šest okresů a že příspěvky na důstojné pohřby mrtvých byly zvýšeny na 10 tisíc dolarů (224 tisíc korun).

Podle guvernéra je stále několik domů bez proudu a voda se musí převařovat. Mnoho lidí přišlo o domovy, v hotelích a dalších zařízeních je nyní ubytováno 944 obyvatel Kentucky. Začaly se přijímat žádosti o pomoc v nezaměstnanosti zaviněné katastrofou.