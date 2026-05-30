Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Soud utnul Trumpovo jméno ke Kennedyho centru a také jeho pompézní rekonstrukci

Autor: ,
  12:30
Jméno současného amerického prezidenta Donalda Trumpa bylo na Kennedyho centrum ve Washingtonu přidáno nezákonně, rozhodl v pátek federální soud. O přejmenování kulturního centra může rozhodnout jen Kongres a nikoli správní rada centra, dodal soud. Rovněž uvedl, že rada v březnu uzavřela centrum neoprávněně,. Trump rozhodnutí zkritizoval.
Pohled na budovu Kennedyho centra múzických umění ve Washingtonu, odkud má být...

Pohled na budovu Kennedyho centra múzických umění ve Washingtonu, odkud má být na základě soudního rozhodnutí odstraněno jméno prezidenta Donalda Trumpa. (29. května 2026) | foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / ProfimediaProfimedia.cz

Prezident Donald Trump nastupuje do speciálu Air Force One na letišti v...
Pohled na budovu Kennedyho centra múzických umění ve Washingtonu, odkud má být...
Donald Trump (25. května 2026)
Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem...
10 fotografií

Kennedyho centrum doplnilo Trumpovo jméno do svého názvu v prosinci po rozhodnutí rady, která podle mluvčí prezidenta Karoline Leavittové rozhodla jednomyslně jako poděkování za Trumpovu pomoc při záchraně budovy instituce.

Trump, který usiluje o co nejširší rozšíření svého jména na významných budovách či institucích, po loňském návratu do Bílého domu nahradil členy rady svými příznivci, kteří ho následně zvolili do čela rady.

Centrum, kde si Trump předal cenu míru, přidalo do názvu jeho jméno

Ta však podle washingtonského soudce Christophera Coopera „překročila své statutární meze“. O původním pojmenování centra po prezidentu Johnu F. Kennedym rozhodl Kongres a jen on může jeho jméno změnit, doplnil soudce.

Trump ve svém příspěvku na síti Truth Social obvinil soudce Coopera z politické zaujatosti a uvedl, že rozhodnutí zablokovalo plánované uzavření Kennedyho centra kvůli rozsáhlé rekonstrukci ohrožuje bezpečnost návštěvníků, protože budova je podle něj ve špatném technickém stavu a potřebuje rozsáhlé opravy.

Zároveň oznámil, že chce jednat s Kongresem o převedení odpovědnosti za provoz, údržbu a správu centra zpět na zákonodárce, protože bez možnosti provést zásadní změny podle jeho představ nemá smysl v projektu pokračovat.

Letiště na Floridě ponese Trumpovo jméno. Chybí jen formální podpis guvernéra

Rada letos v březnu rozhodla, že centrum bude dva roky uzavřeno kvůli rekonstrukci. Podle kritiků chce Trump středisko zaměřené na různé druhy múzických umění, jako jsou divadlo, tanec, klasická huba, jazz či pop, proměnit ke svému obrazu. Trump uvedl, že chce proměnit „vyčerpané, rozbité a zchátralé centrum, které je již mnoho let ve špatném stavu, a to jak finančně, tak strukturálně, ve světovou baštu umění, hudby a zábavy“.

Soudce dnes uvedl, že rozhodnutí rady uzavřít centrum bylo „založené na špatných informacích a zjevně předem dané“. Členové rady podle něho mohli odpovídajícím způsobem zvážit, zda je centrum nutné uzavřít, ale neučinili tak.

Dám New Yorku peníze na tunel, ale letiště a nádraží pojmenujte po mně, žádá Trump

Trumpovy kroky kolem centra pobuřují osobnosti kulturní scény, nesouhlasí s nimi ani Kennedyho potomci. Návrh zákona předložený Kongresu s návrhem přejmenovat instituci na Trumpovo centrum Kennedyho neteř Maria Shriverová označila za šílený.

„Vaří se mi z toho krev. Je to směšné, úzkoprsé, omezené,“ napsala na sociálních sítích. Zmínila také, že za Trumpova prezidentství přišel Bílý dům o Růžovou zahradu, kde prezident nechal odstranit trávník a položit dlažbu. „Co bude dalšího?“ položila si otázku.

Trump od té doby přistoupil k dalším rozsáhlým úpravám v Bílém domě, kde loni v říjnu nechal zbořit východní křídlo, na jehož místě chce postavit taneční sál pro asi 900 lidí.

Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Nejčtenější

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Tragédie na D6. Dva lidé zemřeli poté, co jejich auto trefilo uvolněné kolo

Při tragické nehodě na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary zemřeli dva lidé...

Dva lidé dnes odpoledne zemřeli při nehodě na dálnici D6 u Nového Strašecí na Rakovnicku. Dálnice byla v místě nehody uzavřená zásahem složek IZS, v současné době je však již provoz směrem na Karlovy...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Šamanský rituál kambo má oběť v Evropě. Čeká ho zákaz? Češka líčí drsný průběh

Premium
Šaman během obřadu kambo propichuje paži, aby vstříkl jed jihoamerické žáby....

Popálení kůže, silné zvracení a na závěr riziko selhání orgánů či smrt. Kontroverzní očistný rituál kambo, který využívá toxický sekret z amazonské žáby, si ve Velké Británii pravděpodobně vyžádal...

30. května 2026

V Jablonném končí mše, vrátila se lebka svaté Zdislavy. K vidění bude jen dnes

Předání lebky svaté Zdislavy. (30. května 2026)

Zachráněná lebka svaté Zdislavy, kterou zloděj ukradl z baziliky 12. května a pak ji zalil do betonu, se vrátila do Jablonného v Podještědí. Restaurátoři předali relikvii církvi. Ta ji vystaví po...

30. května 2026  5:30,  aktualizováno  12:40

Soud utnul Trumpovo jméno ke Kennedyho centru a také jeho pompézní rekonstrukci

Pohled na budovu Kennedyho centra múzických umění ve Washingtonu, odkud má být...

Jméno současného amerického prezidenta Donalda Trumpa bylo na Kennedyho centrum ve Washingtonu přidáno nezákonně, rozhodl v pátek federální soud. O přejmenování kulturního centra může rozhodnout jen...

30. května 2026  12:30

Česko zasáhnou bouřky a silný vítr, meteorologové varují i před záplavami

Bouřky se přehnaly také přes Prahu, přinesly s sebou přeháňky. (3. září 2024)

Většinu Čech a část Moravy zasáhnou o víkendu silné bouřky. Doprovázet je může krupobití, přívalový déšť i vítr o rychlosti až více než 70 kilometrů za hodinu. Vyplývá to z výstrahy Českého...

30. května 2026  12:05

Britové chystají zákon proti útokům na kabely. Přitvrdí pokuty i tresty

Instalace podmořského internetového optického kabelu (21. února 2024)

Britská vláda navrhne zákon, který má Rusku a dalším nepřátelským státům zabránit v poškozování klíčových komunikačních kabelů vedoucích pod mořskou hladinou. Nová legislativa zavede vyšší pokuty a...

30. května 2026  11:19

Vandal pocákal dům novinářky Witowské. Pokud má někdo problém, ať přijde, řekla

Vandal poničil dům moderátorky Světlany Witowské, ta se obrátí na policii. Žije...

Neznámý pachatel pocákal fasádu domu, ve kterém žije moderátorka Světlana Witowská. Ta na sociální síti uvedla, že bude situaci řešit s policií. „Autorovi bych chtěla vzkázat, že pokud má nějaký...

30. května 2026  11:11

Další úspěch pro Kaprálovou. Za příběh i z pohledu mouchy má prestižní cenu EU

Dora Kaprálová získala za knihu Mariborská hypnóza Magnesii Literu pro knihu...

Cenu Evropské unie za literaturu letos dostala česká spisovatelka Dora Kaprálová za román Mariborská hypnóza, který vydalo nakladatelství Větrné mlýny. Sedmičlenná porota složená z literárních...

30. května 2026  9:39

Stromy v Evropě kvůli vlnám veder volí drastické metody přežití. A to je zabíjí

Umírající dub poblíž Montsegur-sur-Lauzon v jihovýchodní Francii. (26. května...

Kdysi majestátní dub je dnes prakticky mrtvý. Po opakovaných vlnách veder zastavil své životní funkce, aby šetřil vodu, a v jednom z francouzských lesů pomalu hyne. Jde o jeden z mnoha stromů v...

30. května 2026  9:39

Hledání místa pro nový útulek končí. Začne růst letos u pardubického letiště

Chcete mě?

Pardubice zahájí nejspíš na podzim stavbu útulku pro zaběhnutá zvířata. Po letech marného hledání vhodného místa se bude stavět u Popkovic. Akce město vyjde na více než 160 milionů.

30. května 2026  9:33

Máte v šuplíku 10 nožů a všechny jsou tupé? Expert radí, jak se při nákupu nenechat napálit

Komerční sdělení
Místo deseti průměrných nožů dává mnohem větší smysl investovat do jednoho...

Leží vám v šuplíku celá sbírka nožů, z nichž málokterý opravdu krájí? Ne vždy je na vině špatné broušení. Mnohdy můžete udělat chybu už při samotném výběru. Podle odborníků se místo deseti levných...

30. května 2026  8:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Upuštěná přehrada láká k blátivým procházkám. Podívejte se na úchvatné záběry z dronu

Vypuštěná Labská přehrada láká k blátivé procházce

Labskou přehradu ve Špindlerově Mlýně začali na začátku května vypouštět. Pro místní i kolemjdoucí je to zajímavá podívaná. Mizející voda odkrývá detaily, jinak utopené hluboko pod vodou. Mnozí...

30. května 2026

Donald Trump je podle lékařů ve skvělé kondici, doporučili mu zhubnout

Americký prezident nastupuje do letadla Air Force One po návštěvě Pekingu (15....

Zdravotní stav amerického prezidenta Donald Trump je stále výborný a je plně způsobilý vykonávat svoji funkci. Uvedl to Bílý dům ve zprávě, ve které cituje výsledky lékařské prohlídky. Tu 79letý...

30. května 2026  7:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.