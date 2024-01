V USA zveřejní seznam lidí spojených s Epsteinem. Leckomu může způsobit bolehlav

Lhůta pro podání námitek proti odtajnění v seznamu uvedených jmen vypršela. Stalo se tak téměř devět let poté, co nejznámější oběť kauzy – Virginia Giuffreová – podala v roce 2015 na Epsteinovu spolupracovnici Ghislaine Maxwellovou, dceru zesnulého britského magnáta Roberta Maxwella, jedinou žalobu. Informaci přinesl deník The Guardian.

Právě její výpověď vrhla světlo na jména mnohých, kteří byli do činů Epsteina a Maxwellové zapleteni. Důležitou položkou v seznamu je bezesporu jméno britského prince Andrewa. Na něj Giuffreová podala v srpnu 2021 žalobu za sexuální napadení a úmyslné způsobení citové újmy. Tu však princ mimosoudně urovnal, ačkoli vždy vehementně popíral, že by se něčeho dopustil.

Žaloba pro pomluvu také připravila půdu pro rozsáhlé federální řízení týkající se obchodování s lidmi vedené proti Maxwellové. Tu soud shledal vinnou v pěti ze šesti obvinění a v prosinci 2021 ji odsoudili k dvacetiletému trestu odnětí svobody. Jeffrey Epstein spáchal sebevraždu během čekání na soudní proces v roce 2019.

Nikdy jsem tam nebyl

Po odsouzení Maxwellové dali federální prokurátoři jasně najevo, že svou práci považují za hotovou. Přesto 51stránkový seznam lidí soudkyně Loretty Preskyové bude pravděpodobně pro mnoho vysoce postavených osobností vážný problém.

Mnozí z něj již jsou veřejně známí jako Epsteinovi nebo Maxwellové spolupracovníci, zaměstnanci nebo lidé, kteří létali jeho letadly. Možná se v něm objeví i jména Epsteinových údajných obětí, které navštívily jeho dům, v New Yorku, vilu v Palm Beach anebo jeho soukromý ostrov na amerických Panenských ostrovech.

Nejvíce se po zveřejnění seznamu budou pravděpodobně přetřásat jména, mezi nimiž kraluje Bill Clinton. O bývalém americkém prezidentovi se podle stanice ANC News mluvilo na více než pěti desítkách redigovaných soudních dokumentů. Giuffreová sice proti němu nevznesla žádné obvinění, ale podle soudu tvrdí, že se s ním setkala na právě na Epsteinově ostrově. Ten Clinton podle svých slov nikdy nenavštívil.

Osobní letové záznamy vedené jedním z Epsteinových pilotů však ukázaly, že exprezident v letech po svém odchodu z funkce v roce 2001 Epsteinovým letadlem létal hojně, a to včetně cest do Paříže, Bangkoku a Bruneje. „Je to velmi úspěšný finančník i angažovaný filantrop s citem pro globální trhy a hlubokými znalostmi vědy 21. století,“ vyjádřil se Clinton o Epsteinovi.

Po Epsteinově zatčení v roce 2019 vydal Clinton prohlášení, v němž uvedl, že s Epsteinem už více než deset let nemluvil. „Nikdy jsem nebyl na ostrově Little St James Island, na Epsteinově ranči v Novém Mexiku ani v jeho rezidenci na Floridě. O jeho zločinech nic nevím,“ uvedl.

Choval se, jak chtěl

Mezi jmény, která již částečně prosákla na veřejnost, jsou také ředitel CIA William Burns či poradkyně Bílého domu za Baracka Obamy Kathryn Ruemmlerová. Na seznamu figuruje také levicový profesor a aktivista Noam Chomsky, miliardář a investor Reid Hoffman i bývalý prezident Harvardovy univerzity a ředitel Národní ekonomické rady za Obamovy vlády Lawrence Summers.

Mezi dalšími Epsteinovými hosty byli podle všeho i režisér Woody Allen, podnikatel Bill Gates, bývalý norský premiér Thorbjørn Jagland, někdejší izraelský premiér Ehud Barak anebo bývalý předseda představenstva banky Barclays Jes Staley.

Jeden z Maxwellových a Epsteinových známých deníku Guardian řekl, že Epsteinovy vzorce chování se před odsouzením a po něm výrazně nelišily. „Ten člověk se nezměnil,“ řekl. Podle něj bylo nutné pochopit, že si vždy myslel, že neudělal nic špatného. „Měl právo chovat se, jak chtěl, pokud měl peníze na to, aby si to mohl dovolit,“ uzavírá svědek podle The Guardianu.