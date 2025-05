Pentagon uvedl, že letadlo přijal ministr obrany Pete Hegseth. „Ministr obrany přijal od Kataru Boeing 747 v souladu se všemi federálními pravidly a předpisy,“ uvedl mluvčí Pentagonu Sean Parnell.

Resort obrany nyní podle něj bude pracovat na zajištění řádných bezpečnostních opatření. Letoun bude nutné upravit, aby mohl sloužit jako prezidentský speciál.

Třináct let starý letoun bude vyžadovat značné vylepšení zabezpečení, vybavení k zabránění možnému odposlouchávání a také prostředky, aby byl schopen odrážet rakety, upozornili odborníci. Letadlo by mohlo potřebovat doprovod stíhaček a jeho cesty by mohly být omezeny na území Spojených států, pokud nebudou provedena nákladná bezpečnostní opatření, uvedli podle Reuters experti.

Letoun je darem od katarské královské rodiny a je jedním z nejcennějších darů, jaké kdy americká vláda obdržela. Po odchodu Trumpa z Bílého domu by mělo být věnováno jeho prezidentské knihovně, uvedl dříve zdroj Reuters. Nový komerční letoun 747-8 stojí přibližně 400 milionů dolarů (8,9 miliardy korun).

Temný den v historii USA, zní od demokratů

Podle demokratů a občanských skupin je neetické a pravděpodobně i protiústavní, aby Katar takový dar poskytl. „Dnešek je temným dnem v historii: prezident Spojených států oficiálně přijal největší úplatek od zahraniční vlády v americké historii,“ prohlásil lídr demokratické menšiny v americkém Senátu Chuck Schumer.

Demokratické senátorky Mazie Hironová a Tammy Duckworthová v úterý uvedly, že modernizace letadla by mohla stát více než miliardu dolarů a že by to s sebou přineslo bezpečnostní rizika.

Kritiky se podle zpravodajské stanice BBC ale nezdrželi ani někteří republikáni. „Zajímalo by mě, jestli naše schopnost posuzovat stav lidských práv (v Kataru) nebude zastíněna tímto velkým darem,“ uvedl republikánský senátor Rand Paul.

Katar mezitím panující obavy odmítl a šéf Bílého domu Trump dříve prohlásil, že by bylo „hloupé“ Boeing 747 nepřijmout, transakci označil za veřejnou a transparentní. Pentagon zatím podle Reuters neuvedl, kolik úprava stroje bude stát ani jak dlouho bude trvat.

Dohoda s Katarem o hospodářské výměně

Trump už dříve vyjadřoval zklamání nad zpožděním dodávek dvou nových, modernizovaných prezidentských speciálů. Během svého prvního funkčního období se dohodl se společností Boeing na dodání dvou nových strojů 747-8 v roce 2024. Představitel amerického letectva nedávno Kongresu sdělil, že Boeing uvedl, že je schopen letadla dokončit do roku 2027.

Současná prezidentská flotila zahrnuje dva letouny Boeing 747-200, které jsou v provozu od roku 1990, a několik menších letounů Boeing 757, podotkla BBC.

Trump minulý týden během své cesty po Perském zálivu navštívil i Katar, kde mimo jiné podepsal dohodu o hospodářské výměně v celkové hodnotě 1,2 bilionu dolarů (26,7 bilionu korun). Katar také podepsal dohodu o nákupu letadel od amerického výrobce Boeing pro státní leteckou společnost Qatar Airways.