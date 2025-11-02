USA udeřily na další loď v Karibiku. Narkoteroristy budeme zabíjet, vzkázal Hegseth

Autor: ,
  7:38
Americká armáda zaútočila na další loď v Karibiku, která podle Spojených států pašovala drogy. Vojsko při tom zabilo tři lidi, nikdo z Američanů neutrpěl újmu, sdělil ministr obrany Pete Hegseth.
Americký ministr války Pete Hegseth hovoří s vysokými vojenskými vůdci na...

Americký ministr války Pete Hegseth hovoří s vysokými vojenskými vůdci na základně námořní pěchoty Quantico ve Virginii. (30. září 2025) | foto: Andrew HarnikReuters

Americký ministr obrany a války Pete Hegseth při jednání s argentinským...
Americká armáda v Karibiku zaútočila na venezuelskou loď, která převážela...
Drogoví pašeráci užívají odlehlou část Tichého oceánu právě pro tento účel. (8....
Drogoví pašeráci užívají odlehlou část Tichého oceánu právě pro tento účel. (8....
16 fotografií

„O této lodi - stejně jako o všech dalších - naše tajné služby věděly, že je zapojena do nelegálního pašování drog, plula po známé cestě pašeráků drog a vezla drogy,“ napsal Hegseth.

Od září šlo již o nejméně 15. podobný úder a celkový počet zabitých lidí stoupl na 64, zmínila agentura AP.

U Venezuely přituhuje. USA potopily další pašeráky a vyslaly největší letadlovou loď

Americké počínání ostře kritizují Venezuela a Kolumbie, jejichž občané se stávají oběťmi útoků. V sobotu k ukončení útoků vyzval Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk, podle něhož by měly být okolnosti útoků vyšetřeny.

Hegseth v souvislosti s dosud posledním útokem uvedl, že USA nepřestanou „stopovat, mapovat, lovit a zabíjet“ lidi, které označil za narkoteroristy a přirovnal je k arabské teroristické síti Al-Káida.

Legálnost vzdušných úderů na lodě v Karibiku a Tichém oceánu zpochybňují i někteří američtí zákonodárci z řad demokratů i republikánů, kteří kritizují i to, že je americká armáda podniká na pokyn prezidenta Donalda Trumpa bez schválení Kongresem. Bílý dům podle nich také nepředložil důkazy o tom, že oběti útoků pašovaly drogy či byly hrozbou pro Spojené státy.

Od srpna americká armáda v Karibiku soustředila desítky válečných lodí, stíhaček, špionážních letadel a na 10 tisíc členů námořní pěchoty. Minulý týden Pentagon oznámil, že do oblasti přesune i největší letadlovou loď světa USS Gerald R. Ford, která je schopna nést až 90 letounů a do jejíž skupiny patří pět torpédoborců. Podle některých zdrojů jde o největší vojenské nasazení USA v tomto regionu za několik desítek let.

24. října 2025
Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

USA udeřily na další loď v Karibiku. Narkoteroristy budeme zabíjet, vzkázal Hegseth

Americká armáda zaútočila na další loď v Karibiku, která podle Spojených států pašovala drogy. Vojsko při tom zabilo tři lidi, nikdo z Američanů neutrpěl újmu, sdělil ministr obrany Pete Hegseth.

2. listopadu 2025  7:38

Na severozápadě Mexika vzplál po výbuchu obchod, mezi mrtvými jsou i děti

Nejméně 23 lidí zemřelo při sobotním požáru v obchodě v centru města Hermosillo na severozápadě Mexika. Podle guvernéra státu Sonora Alfonse Duraza je dalších 11 lidí zraněných. Média uvádějí, že...

2. listopadu 2025  7:17

Po útoku nožem ve vlaku v Anglii je deset zraněných, policie zadržela dva lidi

Deset lidí skončilo v nemocnici po útoku nožem ve vlaku poblíž Cambridge na východě Anglie, devět z nich je v ohrožení života. K incidentu došlo v sobotu večer. Vlak musel být kvůli útoku zastaven,...

2. listopadu 2025  1:50,  aktualizováno  3:08

Hitler nacvičoval gesta diktátora, fotky z tajné generálky měly navždy zmizet

Adolf Hitler, čerstvě propuštěný z vězení, stojí před zrcadlem. Sleduje každý pohyb své ruky, každý stín v obličeji. Posedlý svým obrazem nacvičuje gesta, kterými brzy uhrane celé Německo....

2. listopadu 2025

Programátor z Třince i věrný soutěžící. Čtyři členové iDNES Premium vyhráli nové iPhony

Čtyři předplatitelé iDNES Premium převzali vyhrané telefony z řady iPhone 17, které věnovala do soutěže TSBOHEMIA.CZ. Programátor, marketingový specialista, finanční manažer i soutěžní veterán z...

2. listopadu 2025

Mezi luxusem a přeplněnými chodbami. Jít v Etiopii k lékaři je pro místní často jen sen

Premium

Od našeho spolupracovníka v Africe Když člověk v etiopské Addis Abebě vstoupí do Nordic Medical Centre, kterému se v běžné řeči zkrácené říká Nordic Clinic, má pocit, že se ocitl spíš v Oslu než v Africe. Čisté chodby, usměvavý...

2. listopadu 2025

Upřednostňování českých autorů nechápu. Obchodník s uměním radí, jak investovat

Premium

Štěpán Mikoláš 20 let obchoduje s uměním pro nejbohatší sběratele a investory. Proč se vyplatí nakupovat umění v krizi? A jaké to vůbec je, jednat s miliardáři? Nejen to prozrazuje v rozhovoru pro...

2. listopadu 2025

Chování žáků i vztahy s kolegy. Proč chce pětina mladých učitelů opustit školství

Premium

Za katedru se postavili teprve nedávno. Měli velká očekávání, ale po střetu s realitou je čekal tvrdý náraz. Co začínající učitele trápí nejčastěji a s čím se potýkají, zjišťovala redakce iDNES.cz....

2. listopadu 2025

Všichni už odešli. Japonský denim je globální fenomén, jen ho nemá kdo vyrábět

I přes prudký nárůst prodeje a mezinárodní zájem se slavné továrny na džínovinu v japonské Kojimě potýkají s problémem, jak nahradit ubývající počty mistrů-tkalců. Vzhledem ke stárnutí populace má...

2. listopadu 2025

Ceny Thálie 2025

Cenu Thálie za nejlepší ženský výkon v činohře získala Tereza Dočkalová. Uspěla s rolí Oljy v inscenaci Máma Divadla pod Palmovkou v Praze. Cena Thálie za nejlepší mužský výkon v činohře míří do...

1. listopadu 2025  22:23

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Znovu si cenu Thálie odnesly Tereza Dočkalová a Monika Absolonová

V pražském Národním divadle se konalo udílení cen Thálie za mimořádné jevištní výkony. Svou již třetí sošku převzala Tereza Dočkalová, druhou Monika Absolonová. Za celoživotní mistrovství v činohře...

1. listopadu 2025  21:59

Tisíce artefaktů slavných faraonů. V Egyptě otevřeli největší muzeum světa

Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí v sobotu při slavnostním ceremoniálu oficiálně otevřel největší muzeum na světě, které je nedaleko pyramid v Gíze. V monumentální budově, jejíž stavba trvala přes...

1. listopadu 2025  17:10,  aktualizováno  21:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.