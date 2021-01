Násilnosti hrozí před Bidenovou inaugurací napříč celými USA, varuje FBI

Federální úřad pro vyšetřování podle médií varuje před plány na ozbrojené protesty nejen v hlavním městě USA, ale také u všech 50 státních kapitolů.

Bezpečnostní složky kvůli událostem minulé středy čelily palbě kritiky za údajnou nepřipravenost a pomalou reakci po vypuknutí násilností. Několik členů Trumpovy administrativy kvůli útokům již rezignovalo, nově se k nim připojil i ministr vnitřní bezpečnosti Spojených států Chad Wolf.

Ten ještě stihl oznámit, že bezpečnostní opatření v souvislosti s prezidentskou inaugurací začnou platit už 13. ledna namísto původně plánovaného 19. ledna. Jako důvod uvedl „vývoj bezpečnostní situace“ ve světle událostí z minulého týdne.

Podle médií přitom nejrůznější skupiny „útok“ na Kongres dlouho plánovaly, a to i ve veřejně přístupných internetových fórech. Útočníkům se nakonec bez větších problémů podařilo obsadit značnou část washingtonského Kapitolu, nepokoje si vyžádaly pět mrtvých.

Na začátku minulého týdne povolala washingtonská starostka Muriel Bowserová na pomoc několik stovek příslušníků národní gardy. Nyní už je jich podle televize CNN mobilizovaných přes 6 000 a směrem k Bidenově inauguraci 20. ledna je v plánu nasazení až 15 000. Biden bude přísahu skládat právě v areálu Kapitolu, jak je zvykem.

V souvislosti s nástupem nového prezidenta do Bílého domu panují obavy z dalších násilností ze strany podporovatelů končící hlavy státu Donalda Trumpa. Podle ABC News FBI v novém hlášení varoval, že „ozbrojené protesty se plánují u všech 50 státních kapitolů od 16. ledna až do nejméně 20. ledna, a u Kapitolu Spojených států od 17. ledna do 20. ledna“.

Kvůli pokračujícím hrozbám od skupin zapojených do středečních nepokojů byl skoro na dva týdny uzavřen Washingtonův monument, oznámila americká správa národních parků. Ta má památník ležící asi dva kilometry od sídla Kongresu na starosti, stejně jako přilehlá prostranství. Úřad v prohlášení uvedl, že hrozí i narušení „příprav a provedení inauguračních akcí“.

Během středečního obléhání sídla amerického Kongresu příznivci Donalda Trumpa přišli o život čtyři lidé. Tři kvůli náhlým zdravotním příhodám, jednu ženu smrtelně postřelili příslušníci pořádkových sil Kapitolu. Zatčeno bylo přes 50 lidí, několik z nich již čelí obviněním.