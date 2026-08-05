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Soud zastavil řízení s devíti účastníky útoku na Kapitol. Vyhověl Trumpově vládě

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  7:23
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Federální soud ve Washingtonu v úterý vyhověl žádosti amerického ministerstva spravedlnosti a zastavil řízení s devíti členy krajně pravicové extremistické skupiny Oath Keepers, kteří se podíleli na útoku na Kapitol 6. ledna 2021. Vyplývá to ze soudních dokumentů. Soudce Amit Mehta ve svém rozhodnutí uvedl, že přestože s postupem ministerstva nesouhlasí, státní zástupci mají pravomoc případy zastavit.

Verdikt podle Reuters znamená, že rozsudky nad odsouzenými členy skupiny, mezi nimiž je i její zakladatel Stewart Rhodes, byly zrušeny.

Trump omilostnil 1 500 útočníků na Kapitol a zrušil desítky dekretů Bidena

Soud je v minulosti poslal do vězení za spiknutí s cílem podnítit vzpouru. Podle obžaloby vedli své stoupence při útoku na sídlo Kongresu s cílem udržet Donalda Trumpa ve funkci prezidenta poté, co prohrál volby s Joem Bidenem v roce 2020.

Trump po návratu do Bílého domu loni v lednu omilostnil více než 1 500 obviněných z útoku na Kapitol. Všech devět členů skupiny, o jejichž případech soudce Mehta v úterý rozhodoval, bylo na základě této milosti propuštěno z vězení.

„Dnešní epilog bagatelizuje závažnost onoho dne, znevažuje práci státních žalobců a příslušníků bezpečnostních složek, kteří se podíleli na těchto odsouzeních, a omlouvá trestné činy, které vedly k narušení staletí platného pilíře naší demokracie – pokojného předání prezidentské moci,“ napsal podle Reuters soudce Mehta. „Soud nemůže napsat jiný konec,“ dodal.

Nepokoje v Kapitolu, sídle amerického Kongresu, vypukly 6. ledna 2021 ve chvíli, kdy začínala společná schůze obou komor, která měla formálně potvrdit výsledky prezidentských voleb z listopadu 2020.

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Tisíce Trumpových stoupenců tehdy vyvolaly chaos a donutily zákonodárce utíkat a ukrývat se v obavách o život. Útoku předcházely měsíce nepodložených Trumpových tvrzení, že kvůli zfalšovaným volbám přišel o vítězství.

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