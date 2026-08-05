Soud zastavil řízení s devíti účastníky útoku na Kapitol. Vyhověl Trumpově vládě

Verdikt podle Reuters znamená, že rozsudky nad odsouzenými členy skupiny, mezi nimiž je i její zakladatel Stewart Rhodes, byly zrušeny.
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Trump omilostnil 1 500 útočníků na Kapitol a zrušil desítky dekretů Bidena
Soud je v minulosti poslal do vězení za spiknutí s cílem podnítit vzpouru. Podle obžaloby vedli své stoupence při útoku na sídlo Kongresu s cílem udržet Donalda Trumpa ve funkci prezidenta poté, co prohrál volby s Joem Bidenem v roce 2020.
Trump po návratu do Bílého domu loni v lednu omilostnil více než 1 500 obviněných z útoku na Kapitol. Všech devět členů skupiny, o jejichž případech soudce Mehta v úterý rozhodoval, bylo na základě této milosti propuštěno z vězení.
„Dnešní epilog bagatelizuje závažnost onoho dne, znevažuje práci státních žalobců a příslušníků bezpečnostních složek, kteří se podíleli na těchto odsouzeních, a omlouvá trestné činy, které vedly k narušení staletí platného pilíře naší demokracie – pokojného předání prezidentské moci,“ napsal podle Reuters soudce Mehta. „Soud nemůže napsat jiný konec,“ dodal.
Nepokoje v Kapitolu, sídle amerického Kongresu, vypukly 6. ledna 2021 ve chvíli, kdy začínala společná schůze obou komor, která měla formálně potvrdit výsledky prezidentských voleb z listopadu 2020.
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Tisíce Trumpových stoupenců tehdy vyvolaly chaos a donutily zákonodárce utíkat a ukrývat se v obavách o život. Útoku předcházely měsíce nepodložených Trumpových tvrzení, že kvůli zfalšovaným volbám přišel o vítězství.