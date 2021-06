V Kapitolu o hrozícím vpádu věděli. Zpravodajci však riziko nebrali vážně

Demonstrace Trumpových fanoušků, které naštvala prohra jejich kandidáta v loňských prezidentských volbách, se konala 6. ledna. Tisíce lidí tehdy zaútočily na budovu Kapitolu v americké metropoli a nejméně desítky z nich se dostaly i dovnitř.

Členové obou komor Kongresu tam právě oficiálně potvrzovali volební vítězství Trumpova rivala Joea Bidena. Ceremonie se musela kvůli zteči odložit, politici se běželi schovat a policie střežící Kapitol se snažila rozzuřený dav zastavit. Početně však proti němu neměla šanci.

Podle listu The Washington Post však minimálně zpravodajská složka této jednotky věděla, že protest nazvaný „Stop the Steal!“ (Zastavte krádež) může mít násilnou podobu. O možnosti „ozbrojené invaze“ se spekulovalo nejméně dva týdny před samotným vpádem.

Zpravodajci podle stanice NPR věděli, že si demonstranti měli „přinést zbraně“, že si sdíleli mapky Kapitolu včetně systému podzemních tunelů a probírali, jak se do sídla americké demokracie co nejsnáz dostat – a jak tam co nejúčinněji uvěznit přítomné zákonodárce.

Kvůli řetězci chyb a nedorozumění se však policisté nepřipravili na to, co mělo přijít, ale na „obyčejnou“ demonstraci. Informace se k nim vůbec nedostaly, zůstaly totiž u velitelů.

Vyplývá to ze společného šetření několika senátních výborů, které zmapovaly časovou osu lednových událostí. Zpravodajci údajně navzdory dostupným důkazům hrozbu napadení Kapitolu snižovali coby „malou“ a „nepravděpodobnou“.

„Při sbírání informací došlo k významným, široce rozšířeným a nepřijatelným chybám. Neschopnost adekvátně vyhodnotit hrozbu násilí toho dne výrazně přispěla ke vpádu do Kapitolu,“ uvedl senátor za demokraty Gary Peters. „Upřímně, ten útok se plánoval všem na očích,“ dodal.

Selhat měla také FBI, která kapitolskou policii na hrozící „válku“ upozornila až v předvečer demonstrace v běžném e-mailu, který se zase dostal jen ke zpravodajcům a ne těm, kteří se na akci připravovali. Ovšem i kdyby to věděli, stejně by asi neměli šanci dav zvládnout, píše WP.

Nemají vybavení a to, co mají, neumějí používat. Anebo by se k němu během nastalého chaosu ani nedostali. Velitelé pak selhali i ve chvíli, kdy měli povolat posily z Národní gardy. Ty dorazily až po více než třech hodinách od začátku nepokojů – a je za tím právě váhání policie v Kapitolu, ne v Bílém domě, jak se také spekulovalo.

Při násilnostech ve Washingtonu zemřelo pět lidí a desítky dalších utrpěly zranění. Dosluhující prezident Trump, jehož mítink plný lží o ukradených volbách vpádu předcházel, události sledoval v televizi a podle svědků se od záběrů nemohl odtrhnout. Až se zpožděním pak své příznivce v příspěvku na Twitteru vyzval, aby se v míru rozešli.