Půjdeme domů, těší se výtržníci z Kapitolu. Trump jim sliboval milost

Nejvýraznější postava násilného vpádu do Kapitolu Jake Angeli alias Šaman QAnon (6. ledna 2021) | foto: Profimedia.cz

„Půjdu konečně domů. Za pouhých 75 dní, kdy bude Trump uveden do úřadu, se všichni političtí vězni dostanou na svobodu,“ napsal v minulém týdnu Jake Lang, jenž v lednu 2021 spolu s dvěma tisíci dalších lidí vtrhl do Kapitolu. Při útoku zemřelo pět lidí a několik desítek bylo zraněno.

Demokraté se následně rozhodli zahájit proces ústavní žaloby i přesto, že do konce Trumpova funkčního období zbývalo necelých čtrnáct dní.

Lang čelí obvinění z řady trestných činů včetně napadení policistů a pravidelně publikuje na internetu ze své vězeňské cely v New Yorku.

„Omilostnění by odsouzeným změnilo život,“ uvedl Derrick Evans, jenž za účast na zteči strávil předloni tři měsíce ve vězení. Evans, v době útoku na Kapitol zákonodárce ze Západní Virginie, navíc naznačil, že milost nestačí. „Myslím, že je třeba také odškodnění,“ dodal.

Trump během předvolební kampaně opakovaně prohlásil, že se postará o osvobození výtržníků, které označil za vlastence a politické vězně.

„Jedním z mých prvních činů ve funkci bude osvobození neprávem vězněných rukojmích z 6. ledna,“ uvedl v březnu. V létě slib zopakoval, s blížícími se volbami ale přestal navrhovat plošné omilostnění.

„Jsem nakloněn osvobození mnoha z nich. Nemohu říci, že každého z nich, protože pár z nich se pravděpodobně vymklo kontrole,“prohlásil Trump. Jeho kampaň už dříve uvedla, že rozhodnutí budou přijímána „případ od případu, až bude exprezident zpět v Bílém domě“.

Obžalování už žádají o odložení jednání

Vyšetřovatelé v souvislosti s 6. lednem 2021 obvinili téměř 1 500 lidí. Úřad pro federální vyšetřování (FBI) v minulém týdnu uvedl, že dosud pátrá po devíti podezřelých hledaných pro násilné útoky na policisty.

S návratem Trumpa, který stále bez důkazů tvrdí, že v roce 2020 zvítězil, ale zůstává budoucnost vyšetřování nejistá. Podle NBC se úředníci nyní soustředí na soudní projednání „nejzávažnějších“ případů před jeho lednovou inaugurací.

7. ledna 2021

Omilostnění výtržníků nebo zmírnění jejich trestů by znamenalo „vrazit dýku“ do největšího federálního trestního vyšetřování v dějinách USA. Je ale zcela na Trumpovi, co udělá – jeho rozhodnutí nelze zpochybnit. Jediným omezením jsou podle CNN politické ohledy, jako je naštvání svých voličů nebo širší veřejnosti.

Téměř polovina zatčených byla odsouzena za přestupky nižšího stupně, jako je vniknutí do budovy Kapitolu. Dalších 33 procent bylo odsouzeno za trestné činy, jako je napadení policistů nebo účast na výtržnostech. Zhruba 20 procent zbývajících obviněných, tedy asi 315 lidí, stále čeká na soud.

Několik obžalovaných z výtržností v Kapitolu už v očekávání udělení milosti požádalo o odklad slyšení o svém trestu.

Mezi nimi Christopher Carnell ze Severní Karolíny, kterého soud letos shledal vinným z několika obvinění. Úřady jeho žádost zamítly. Stejného výsledku se dočkal také výtržník Jonathan Klein, jenž požádal o odložení slyšení naplánovaného na 15. listopadu.

Rodinní příslušníci některých obžalovaných, kteří byli odsouzeni za násilné nebo destruktivní chování, nyní očekávají, že Trump bude jednat.

„Jediné, na co jsem myslela, když jsem se dozvěděla, že Trump vyhrál volby, bylo, že se máma vrátí domů,“ řekla CNN Savannah Huntingtonová, dcera Rachel Powellové, která byla shledána vinnou z několika trestných činů a ničení vládního majetku za rozbití okna v Kapitolu sekerou.

Mezi odsouzenými s nejdelšími tresty je Stewart Rhodes, zakladatel krajně pravicového hnutí Oath Keepers, nebo Enrique Tarrio, vůdce uskupení Proud Boys. Ani jeden z nich se násilností nezúčastnili, soud je ale shledal vinnými z rozvratného spiknutí. Rhodes si odpykává osmnáctiletý trest, Tarrio rovnou dvaadvacetiletý.