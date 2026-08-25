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Ontarijské jezero přejmenujeme na Americké, hrozí Trump kvůli clům

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  14:41
Donald Trump (24. srpna 2026)

Donald Trump (24. srpna 2026) | foto: Reuters

Lidé se prohánějí na vodních skútrech po jezeře Ontario. (8. června 2026)
Americký prezident Donald Trump a kanadský premiér Mark Carney při společném...
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Ontarijské jezero, kterým prochází hranice mezi Kanadou a Spojenými státy,...
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Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa vážně zvažují, že Ontarijské jezero, které leží na hranicích USA a Kanady, přejmenují na Americké jezero. Trump to uvedl v kontextu rozšiřující se obchodní války mezi oběma státy.

Osmdesátiletý americký prezident na sociální síti Truth Social také poznamenal, že neočekává, že by Spojené státy nadále příliš obchodovaly s Ontariem.

„Reagan by z Trumpa zvracel.“ Premiér Ontaria hrozí USA odstřižením od surovin

Právě části nejlidnatější kanadské provincie, včetně velkoměsta Toronta, leží na březích Ontarijského jezera.

Trumpova administrativa od loňského nástupu do funkce zavedla cla proti řadě zemí, včetně nejbližších spojenců, jako je Kanada.

Dopouští se podle vás Donald Trump neustálého trollingu?

V pátek zkrachovalo další kolo jednání obou sousedů, a Washington poté od soboty uvalil 50procentní clo na dovoz kanadského zboží v hodnotě 20 miliard dolarů (413 miliard Kč). Ottawa chce od 8. září reagovat stejně, v úterý má oznámit, jaká přesně cla uvalí.

Kanaďani jsou klauni, zuří Trump a vyhlásil nová cla na auta a další zboží

Už v minulosti se Trump rozhodl jednostranně měnit geografické názvy. Mexický záliv tak například přejmenoval na Americký záliv. Toto označení ale neužívá ani řada amerických médií, včetně agentury AP, se kterou se kvůli tomu Trump dostal do sporu.

Ontarijské jezero

Ontarijské jezero

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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