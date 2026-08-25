Ontarijské jezero přejmenujeme na Americké, hrozí Trump kvůli clům

Osmdesátiletý americký prezident na sociální síti Truth Social také poznamenal, že neočekává, že by Spojené státy nadále příliš obchodovaly s Ontariem.
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„Reagan by z Trumpa zvracel.“ Premiér Ontaria hrozí USA odstřižením od surovin
Právě části nejlidnatější kanadské provincie, včetně velkoměsta Toronta, leží na březích Ontarijského jezera.
Trumpova administrativa od loňského nástupu do funkce zavedla cla proti řadě zemí, včetně nejbližších spojenců, jako je Kanada.
V pátek zkrachovalo další kolo jednání obou sousedů, a Washington poté od soboty uvalil 50procentní clo na dovoz kanadského zboží v hodnotě 20 miliard dolarů (413 miliard Kč). Ottawa chce od 8. září reagovat stejně, v úterý má oznámit, jaká přesně cla uvalí.
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Kanaďani jsou klauni, zuří Trump a vyhlásil nová cla na auta a další zboží
Už v minulosti se Trump rozhodl jednostranně měnit geografické názvy. Mexický záliv tak například přejmenoval na Americký záliv. Toto označení ale neužívá ani řada amerických médií, včetně agentury AP, se kterou se kvůli tomu Trump dostal do sporu.