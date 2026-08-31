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Jezero Ontario nyní a navždy. Kanada se vzepřela Trumpovi, ten kontroval videem

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  11:44
Lidé si prohlížejí billboard u pláže Fifty Point v kanadském Grimsby, který...

Lidé si prohlížejí billboard u pláže Fifty Point v kanadském Grimsby, který vznikl na protest proti přejmenování jezera Ontario Donaldem Trumpem. (30. srpna 2026) | foto: Lori Cappellazzo / Polaris / ProfimediaProfimedia.cz

Snímky z Google Maps zobrazují jezero Amerika v USA a jezero Ontario v Kanadě...
Lidé si prohlížejí billboard u pláže Fifty Point v kanadském Grimsby, který...
Americký prezident Donald Trump podepsal v Oválné pracovně Bílého domu výkonné...
Google Maps zobrazuje Ontarijské jezero uživatelům v USA nově pod názvem...
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Spor o název Ontarijského jezera o víkendu nabral bizarní podobu. Premiér Ontaria Doug Ford nechal u vodní plochy vztyčit obří ceduli „Ontarijské jezero. Nyní a navždy“, zatímco americký prezident Donald Trump zveřejnil video, v němž billboard povalil, nahradil ho svým názvem a zatancoval si na píseň YMCA

„Dlouho poté, co tu prezident Trump už nebude, se jezeru pořád bude říkat Ontarijské,“ vzkázal Ford. Podle něho se šéf Bílého domu snaží název změnit proto, že se Ontario a Kanada „postavily samy za sebe“.

Trumpovo rozhodnutí přirovnal Ford k něčemu, co by očekával v americkém komediálním pořadu Saturday Night Live. „Nikdo tomu nebude říkat Americké jezero. Už stovky let se mu říká Ontarijské a bude se tomu tak říkat dál,“ konstatoval. Uvedl také, že zesnulý americký prezident Ronald Reagan by se z Trumpovy celní politiky „pozvracel“.

Spor o název jezera se odehrává na pozadí širšího obchodního konfliktu mezi Washingtonem a Ottawou. USA uvalily 50procentní clo na kanadskou ocel, načež Kanda odpověděla vlastními cly. „Nechci nic kanadského. Po desetiletí nás okrádali a to teď skončí,“ napsal v neděli Trump.

Na vztyčení cedule u jezera reagoval sérií naštvaných příspěvků. Mimo jiné sdílel video vytvořené pomocí umělé inteligence (AI), na kterém armáda kanadských hus s blond vlasy připomínajícími Trumpův účes střílí z automatických pušek a chrání Americké jezero.

V dalším Trump povalí ceduli s názvem Ontarijské jezero, nahradí ji billboardem s nápisem Americké jezero a svým charakteristickým způsobem tančí na píseň YMCA od skupiny Village People, kterou už několik let používá při svých veřejných vystoupeních.

Dopouští se podle vás Donald Trump neustálého trollingu?

Do sporu se vložil také kanadský premiér Mark Carney, který přejmenování odmítl. Připomněl, že název jezera pochází ze slova původního národa Wendat a znamená „jezero je krásné, jezero je velké“.

Náčelník národa Wendat Pierre Picard označil Trumpův krok za pokus vymazat historii původních obyvatel.

Google Maps se podřídily Trumpovi. V USA už Americké jezero nahradilo Ontarijské

Trump ve čtvrtek exekutivním výnosem přikázal americkým federálním úřadům používat název Americké jezero.

Internetová služba Google Maps v neděli pro své uživatele ve Spojených státech změnila název Ontarijského jezera na Americké. Kanaďané ale dál uvidí původní název. Lidem ve zbytku světa uvidí na mapách obě jména.

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