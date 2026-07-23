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Společná oslava otevření mostu mezi Kanadou a USA se ruší. Kvůli Trumpovi

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  12:16
Mezinárodní most Gordieho Howea, který spojuje Kanadu s USA. (14. července 2026)

Mezinárodní most Gordieho Howea, který spojuje Kanadu s USA. (14. července 2026) | foto: AP

Zavřený nájezd na mezinárodní most Gordieho Howea, který spojuje Kanadu s USA....
Mezinárodní most Gordieho Howea, který spojuje Kanadu s USA. (14. května 2026)
Výhled na mezinárodní most Gordieho Howea, který spojuje Kanadu s USA. (5....
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Kanada zrušila společnou oslavu otevření mezinárodního mostu Gordieho Howea, který spojuje americký Detroit a kanadský Windsor. Úřady tak učinily s odkazem na nová 50procentní cla na kanadské zboží, která v týdnu oznámil americký prezident Donald Trump. Do běžného provozu má most vstoupit v pondělí. Kanadská strana oznámila, že oslava se uskuteční bez účasti amerických zástupců.

„Vzhledem k obchodním opatřením, kterými Spojené státy pohrozily na začátku tohoto týdne, by nebylo vhodné pokračovat v přípravách slavnostní akce mezi oběma zeměmi,“ cituje vyjádření mluvčí kanadského ministra pro infrastrukturu Gregora Robertsona Jenny Ghassabehové agentura AP.

Ghassabehová rovněž uvedla, že Kanaďané otevření mostu oslaví „mezi sebou“. K tomu dojde v pátek, do běžného provozu bude most uveden v pondělí.

USA uvalí padesátiprocentní cla na některé kanadské produkty

Americký prezident Donald Trump v pondělí podepsal dokumenty, kterými na Kanadu uvalil dodatečná 50procentní cla. Platit budou od 19. srpna a týkat se budou například cementu, vína či nábytku. Důvodem jsou podle Bílého domu diskriminační praktiky. Tvrdí, že Ottawa při obchodování znevýhodňuje americké automobily, alkoholické nápoje a mléčné výrobky.

Mezinárodní most Gordieho Howea spojuje Kanadu s USA, konkrétně město Detroit ve státě Michigan s městem Windsor v provincii Ontario. Je pojmenován po legendárním kanadském hokejistovi, který strávil 25 sezon v detroitském hokejovém klubu Red Wings.

Čína zakáže Kanadě hokej, blouzní Trump kvůli čínsko-kanadské obchodní dohodě

Přes dva kilometry dlouhý most fakticky náleží kanadské koruně a jeho stavba, kterou zafinancovala právě Kanada, vyšla na 4,7 miliardy dolarů, tedy téměř 100 miliard korun.

Mýtné, jež se bude na mostě vybírat, mělo původně připadnout Kanadě, to se ale změnilo poté, co Trump začal vyhrožovat, že celý projekt zablokuje. Tím se také posunulo otevření mostu, které bylo původně naplánované na červen. V červenci obě strany uzavřely dohodu, jež příjmy z mýtného rozdělí na polovic.

Mezinárodní most Gordieho Howea

Mezinárodní most Gordieho Howea

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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