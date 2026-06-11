Trump zkomplikoval provoz historické knihovny. Musela otevřít nový vstup pro Kanaďany

Návštěvníci knihovny mezi kanadským městečkem Stanstead a americkým Derby Line se po více než sto let v knihovně volně pohybovali mezi Kanadou a USA, společnou hranici přitom znázorňuje černá páska na podlaze.
Spojené státy však loni zpřísnily svá pravidla vstupu do země, což v praxi zabránilo Kanaďanům využívat hlavní vstup do knihovny ve Vermontu, aniž by prošli hraniční kontrolou. Nový kanadský vstup byl vytvořen z původního nouzového východu a zaplatili za něj místní obyvatelé.
|
Trump myslí anexi Kanady smrtelně vážně, vyklouzlo Trudeauovi
„I když má Haskellova knihovna nyní dva různé vchody, uvnitř jsme lidé, kteří si cení literatury, umění a kultury. Žádné rozdíly tu nejsou,“ řekla předsedkyně správní rady knihovny Sylvie Boudreauová při středečním slavnostním odhalení nového vchodu.
Senátor za Vermont Bernie Sanders uvedl, že knihovna je krásná a spojuje lidi v době, kdy se někteří „snaží vyvolávat rozkoly mezi skupinami obyvatel a zeměmi“.
|
Test kanadské jednoty. Provincie Alberta uspořádá referendum o odtržení
Od loňského října museli kanadští návštěvníci knihovny předložit doklady na hraničním přechodu a projít americkou celní kontrolou, pokud chtěli využít hlavní vstup z Vermontu. Dříve přitom mohli využívat americký vstup bez kontroly, pokud přišli po určeném chodníku a po návštěvě knihovny se vrátili do Kanady.
Během renovace nového vstupu byl Kanaďanům zpřístupněn dočasný vchod na kanadské straně. Podle místních médií však nutil návštěvníky projít několika místnostmi, překonat schody a projít operním sálem, než se dostali do knihovny. Americká pohraniční stráž tehdy stanici CBC sdělila, že omezuje vstup na chodník kolem knihovny kvůli nezákonné přeshraniční činnosti.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz