Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Trump zkomplikoval provoz historické knihovny. Musela otevřít nový vstup pro Kanaďany

Autor: ,
  17:33
Historická Haskellova knihovna na hranici mezi Spojenými státy a Kanadou ve středu otevřela nový vstup určený kanadským čtenářům. Reaguje tak na rozhodnutí administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zkomplikovat vstup hlavní branou z amerického státu Vermont. Nově tak má knihovna další vchod vytvořený z původního nouzového východu do kanadské frankofonní provincie Québec.
Historická Haskelllova knihovna leží na hranici Kanady a Spojených států. (1....

Historická Haskelllova knihovna leží na hranici Kanady a Spojených států. (1. dubna 2025) | foto: Profimedia.cz

Historická Haskelllova knihovna leží na hranici Kanady a Spojených států. Vláda...
Historická Haskelllova knihovna leží na hranici Kanady a Spojených států. Vláda...
Historická Haskelllova knihovna leží na hranici Kanady a Spojených států. (21....
Historická Haskelllova knihovna leží na hranici Kanady a Spojených států. (16....
10 fotografií

Návštěvníci knihovny mezi kanadským městečkem Stanstead a americkým Derby Line se po více než sto let v knihovně volně pohybovali mezi Kanadou a USA, společnou hranici přitom znázorňuje černá páska na podlaze.

Spojené státy však loni zpřísnily svá pravidla vstupu do země, což v praxi zabránilo Kanaďanům využívat hlavní vstup do knihovny ve Vermontu, aniž by prošli hraniční kontrolou. Nový kanadský vstup byl vytvořen z původního nouzového východu a zaplatili za něj místní obyvatelé.

Trump myslí anexi Kanady smrtelně vážně, vyklouzlo Trudeauovi

„I když má Haskellova knihovna nyní dva různé vchody, uvnitř jsme lidé, kteří si cení literatury, umění a kultury. Žádné rozdíly tu nejsou,“ řekla předsedkyně správní rady knihovny Sylvie Boudreauová při středečním slavnostním odhalení nového vchodu.

Senátor za Vermont Bernie Sanders uvedl, že knihovna je krásná a spojuje lidi v době, kdy se někteří „snaží vyvolávat rozkoly mezi skupinami obyvatel a zeměmi“.

Test kanadské jednoty. Provincie Alberta uspořádá referendum o odtržení

Od loňského října museli kanadští návštěvníci knihovny předložit doklady na hraničním přechodu a projít americkou celní kontrolou, pokud chtěli využít hlavní vstup z Vermontu. Dříve přitom mohli využívat americký vstup bez kontroly, pokud přišli po určeném chodníku a po návštěvě knihovny se vrátili do Kanady.

Během renovace nového vstupu byl Kanaďanům zpřístupněn dočasný vchod na kanadské straně. Podle místních médií však nutil návštěvníky projít několika místnostmi, překonat schody a projít operním sálem, než se dostali do knihovny. Americká pohraniční stráž tehdy stanici CBC sdělila, že omezuje vstup na chodník kolem knihovny kvůli nezákonné přeshraniční činnosti.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...

Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři

Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence

Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...

Úder, který ponížil Putina. Satelitní snímky ukazují rozsah škod v Petrohradu

Satelitní snímek ukazuje následky útoku na korvetu Bojkij v petrohradském...

Zveřejněné satelitní fotografie odkryly následky středečního dronového útoku na Petrohrad. Ukrajinci na rodiště Vladimira Putina udeřili v den začátku tamního ekonomického fóra a poškodili důležité...

V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion

(zleva) Martin Janna, Laura Ferrai area manažerka Patek Phillipe, Adrien Stern,...

V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...

Tunel zlatonosným revírem. Podívejte se, jak vzniká středočeská část D3

Průzkumní štola Marie na místě budoucího tunelu Kamenná vrata na středočeské...

Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané...

Na Plzeňsku havaroval autobus s dětmi, zůstal stát nakloněný do strany

Autobus se u obce Klášter na Plzeňsku vyhýbal jinému autobusu a skončil...

U obce Klášter nedaleko Nepomuku na Plzeňsku havaroval ve čtvrtek kolem 13. hodiny autobus vezoucí děti. Podle záchranářů se nehoda obešla bez zranění. Autobus zůstal na silnici nakloněný, jedna jeho...

11. června 2026  15:05,  aktualizováno  17:35

Trump zkomplikoval provoz historické knihovny. Musela otevřít nový vstup pro Kanaďany

Historická Haskelllova knihovna leží na hranici Kanady a Spojených států. (1....

Historická Haskellova knihovna na hranici mezi Spojenými státy a Kanadou ve středu otevřela nový vstup určený kanadským čtenářům. Reaguje tak na rozhodnutí administrativy amerického prezidenta...

11. června 2026  17:33

Britský ministr obrany rezignoval. Starmerovi vyčítá málo peněz na obranu

Britský ministr obrany John Healey (2. června 2026)

Britský ministr obrany John Healey ve čtvrtek rezignoval kvůli sporu s premiérem Keirem Starmerem, který podle něho nevyčlenil dostatek zdrojů potřebných k obraně země. Britské ministerstvo obrany a...

11. června 2026  14:37,  aktualizováno  17:19

Člun Monoxylonu je připraven na cestu do Řecka, mořeplavci doufají ve správný vítr

Jedenáctimetrový člun doveze ze Všestar do Řecka kamion. (11. června 2026)

Areál Archeoparku pravěku Všestary na Královéhradecku opouští za pomoci techniky jedenáctimetrový člun. Manipulace s replikou pravěkého plavidla vydlabaného z jednoho kusu dřeva vyžaduje maximální...

11. června 2026  17:15

Ukrajinci zničili mosty na Krymu. Dnes benzin nebude, hlásí v Sevastopolu

Sledujeme online
Auta čekají ve frontě na pohonné hmoty u čerpací stanice v krymské Jevpatoriji...

Ruské okupační úřady ohlásily, že ukrajinské údery poničily mosty v Chersonské oblasti a na Krymu. Ruskem dosazený gubernátor Sevastopolu Michail Razvožajev oznámil, že na čerpacích stanicích ve...

11. června 2026  9:56,  aktualizováno  16:50

Od příštího roku má mít Česko „nové“ ministerstvo, o němž mluví Havlíček

Přímý přenos
Ministr Průmyslu Karel Havlíček na tiskové konferenci vlády. (8. června 2026)

Vicepremiér a první místopředseda ANO Karel Havlíček dlouhodobě mluví o vzniku ministerstva hospodářství. Od ledna příštího roku by se mohl dočkat, i když to bude jinak, než si původně představoval....

11. června 2026  16:49

Trumpova rodina vydělala na kryptu půl miliardy dolarů. Ostatní o peníze přišli

Eric Trump (uprostřed) na burzovní prezentaci společnosti Alt5 (13. srpna 2025)

Rodina amerického prezidenta Donalda Trumpa získala podle firemních dokumentů zhruba 500 milionů dolarů z obří kryptoměnové transakce. Investoři, kteří uvěřili, že propojení s Trumpovým jménem...

11. června 2026  16:40

Past na turisty. Navigace žene návštěvníky zlínské zoo cestou plnou výtluků

Účelovou komunikaci mezi Veselou a Hvozdnou využívají zejména slovenští...

Jde sice o vedlejší cestu ze Hvozdné do Veselé, která vede mezi poli, ale využívá ji hodně řidičů. Místní si po ní zkracují cestu a navigace sem navádí turisty ze Slovenska, kteří míří do zoologické...

11. června 2026  16:14

To musí přestat! Indie zuří po zabití svých námořníků při úderech USA u Ománu

USA při útoku na tanker v Hormuzu zabily tři Indy. (9. června 2026)

Indie vyzvala Spojené státy, aby přestaly útočit na plavidla v Ománském zálivu. USA tento týden zaútočily již proti třem tankerům s indickou posádkou, přičemž při jednom z útoků zahynuli tři indičtí...

11. června 2026  13:05,  aktualizováno  16:11

OBRAZEM: Mrholí i leje, ale rozlučka Megadeth dostala publikum do varu

Fanoušci kapely Electric Callboy na hradeckém letišti (10. června 2026)

Padesát tisíc diváků v Hradci Králové hltá festival Rock for People, který v úterý odpoledne začal na letišti. Pořadatelům se podařilo přifouknout už tak obří areál Parku 360 a spolu s fanoušky zatím...

11. června 2026  16:11

Máme převahu v dronech, Rusko nestačí doplňovat vojáky, pochvaluje si Syrskyj

Americký kamikaze dron Hornet

Ukrajina ve válce dronů získala převahu nad Ruskem a ukrajinské drony od začátku roku vyřadily z boje o 12 500 ruských vojáků více, než kolik Rusko dokázalo ve stejné době zverbovat do svých...

11. června 2026  16:05

Kanye West na chuchelském závodišti v Praze nakonec nevystoupí

Raper Kanye West uspořádal první shromáždění na podporu své prezidentské...

Americký raper Ye, dříve známý jako Kanye West, letos v červenci v dostihovém areálu v pražské Chuchli nevystoupí. Zprávu potvrdila ředitelka chuchelského závodiště Zuzana Rambová.

11. června 2026  16:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.