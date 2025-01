Na Trumpově mapě už je Kanada americká. A Musk se vysmál Trudeauovi

„Ach, Kanado!“ píše stručně Trump. Kontext je však zřejmý. Staronový prezident, který čeká už jen na inauguraci, o připojení souseda mluví opakovaně. „Kanada a Spojené státy, to by skutečně bylo něco. Zbavíte se uměle nakreslené hranice a podíváte se, jak by to vypadalo, a bylo by to také mnohem lepší pro národní bezpečnost,“ poznamenal.

K uskutečnění svého snu by prý rád využil ekonomickou sílu, nasazení armády už vyloučil. Kanadský premiér, jenž v pondělí oznámil rezignaci, nicméně Trumpovi vzkázal, že „není naprosto žádná šance, že by se Kanada stala součástí Spojených států“.

Na to mu pak na své síti X odpověděl miliardář Musk, který v Trumpově vládě povede dosud neexistující úřad pro efektivitu (DOGE). „Holka, ty už ani nejsi guvernér Kanady, takže je úplně jedno, co říkáš,“ napsal, přičemž už naznačil, že je jen šéfem 51. amerického státu.

Trump již během svého prvního prezidentského období podle kanadských činitelů často vtipkoval, že z Kanady učiní další stát USA. Téma opět zvedl po svém vítězství v listopadových volbách. Stejně tak by rád koupil Grónsko a s odkazem na americké bezpečnostní potřeby chce získat i Panamský průplav.