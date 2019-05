Číňané a Němci skupují americkou půdu, Trump zapomněl na vlastenectví a mlčí

„Americká půda. To jsou dvě slova, která se běžně používají k vybuzení vlasteneckých pocitů. Jsou to ale také slova, která nelze považovat za samozřejmá, protože dnes téměř 30 milionů akrů zemědělské půdy v USA drží zahraniční investoři. Toto číslo se v posledních dvou desetiletích zdvojnásobilo, což ve farmářských komunitách vyvolává poplach,“ začíná článek amerického veřejnoprávního rozhlasu NPR.

USA na federální úrovni nijak neomezují množství půdy, které mohou cizinci vlastnit. Případné restrikce jsou na uvážení každého z 50 států. A některé z nich nemají žádné.

To je případ jihoamerického Texasu i severoamerického Ohia. Opakem jsou severoamerická Minnesota a Iowa. V Iowě zahraniční subjekty nevlastní ani akr (přibližně 4 047 m2) zemědělské půdy.

Podle NPR je ale pravděpodobné, že cizinci získají v USA další půdu. Mediánový věk amerických farmářů je 55 let, mnohé čeká odchod do důchodu a často nemají v rodině nikoho, kdo by chtěl pokračovat v jejich šlépějích. Národní koalice mladých zemědělců (NYFC) předpokládá, že dvě třetiny americké zemědělské půdy změní v příštích desetiletích majitele.

„Jakmile zahraniční subjekt koupí jakékoliv množství akrů, Američané už nikdy nemusí být schopni získat tuto zemi zpět. Takže jakmile ji ztratíme, můžeme o ni přijít navždy,“ varoval zástupce farmářů z Ohia Ty Higgins.



Jeho další obavou je, že cizinci začnou zemědělskou půdu využívat pro jiné účely než produkci potravin.

Nejvíc půdy skoupili Kanaďané

Největším zahraničním vlastníkem zemědělské půdy v Ohiu jsou Němci. Patří jim 71 000 akrů. Nizozemské společnosti tam mají pro větrné farmy 64 000 akrů. Dohromady drží zahraniční investoři v Ohiu téměř 500 000 akrů prvotřídní zemědělské půdy.

John Trimmer spravuje pro německé investory 30 000 akrů kukuřice a sójy. Za mylnou označil představu, že cizinci nejsou dobrými sousedy ani ochránci půdy.

Zdůraznil, že na posledních dvou Němci koupených farmách nechtěl hospodařit nikdo z početných amerických dědiců. Němci podle něj navíc nechávají původní rodiny, aby dožily ve svých domech na prodaných pozemcích.

V měřítku celých Spojených států jsou největším zahraničním vlastníkem půdy Kanaďané. Kontroverze ale nejvíc budí akvizice ze strany Číňanů.

V roce 2013 koupila čínská firma americkou společnost Smithfield Foods, která je největším světovým producentem vepřového masa. Spolu s tím získali Číňané v USA 146 000 akrů prvotřídní zemědělské půdy.

„Číňané nás vysávají“

Angela Huffmanová je z tradiční americké farmářské rodiny z Ohia. Chce v činnosti předků pokračovat, ač patří k mladé generaci mileniálů, která se orientuje spíše na městský způsob života.

Také ona má ale obavy ze zahraničních vlastníků půdy, kteří podle ní mohou mít negativní vliv na její zemědělskou komunitu. Přirovnala to k procesu, jakým obří americký obchodní řetězec Walmart vytlačuje z trhu místní podniky.

Kousek od pozemku Huffmanové jsou obilná sila, která nedávno koupila právě Smithfield Foods. „V podstatě vytahují bohatství z (naší) komunity,“ uvedla na adresu čínské firmy.

Huffmanová je členkou zájmového spolku amerických farmářů nazvaného Organizace pro konkurenční trhy. K němu patří i farmář Joe Maxwell ze středoamerického státu Missouri.

Také jemu vadí zahraniční vlastník přilehlých sil. „Peníze, které ta sila vydělávala, zůstávaly v (místní) komunitě. Dnes půjdou do kapes někoho tisíce mil vzdáleného. Toto se děje napříč Amerikou,“ posteskl si.

NPR ale připomněla, že Američané rovněž skupují zemědělskou půdu v cizině. Od Austrálie po Brazílii jí vlastní v hodnotě miliard dolarů.