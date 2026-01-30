Nejmenovaný zástupce Bílého domu sdělil portálu Axios, že vládní představitelé se setkávají s představiteli řady občanských společností, žádné sliby ani závazky ale neučinili. Alberta, která na jihu hraničí s USA, je jedním ze středisek kanadského ropného průmyslu.
Deník Financial Times napsal, že američtí představitelé se s lídry hnutí, které usiluje o nezávislost Alberty, sešli od loňského jara třikrát. Trump v minulosti opakovaně navrhoval, aby se Kanada připojila jako 51. stát k USA. Carneyho a také jeho předchůdce Justina Trudeaua navíc nazýval guvernéry. V čele států USA stojí právě guvernéři.
Kanadská veřejnoprávní televizní a rozhlasová společnost CBC nedávno uvedla, že po únosu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura americkým komandem a americkém požadavku získat Grónsko je zřejmě nevyhnutelné, že Trumpův tým upře svůj expanzivní pohled právě na Albertu – území bohaté na ropu, které není s Kanadou zcela spokojené.
Hlavním městem Alberty je Edmonton.
Vůdci tohoto hnutí za nezávislost touží po podpoře americké vlády, nechtějí však Albertu začlenit do USA. Podle CBC lze předpokládat, že čím více bude Trumpův tábor po Albertě bažit, tím méně populárním se separatismus v této provincii stane.
Carney ve čtvrtek prohlásil, že od USA očekává respekt ke kanadské územní celistvosti. Zároveň řekl, že Trump během jejich rozhovorů nikdy nezmínil separatismus v Albertě. David Eby, který je premiérem Britské Kolumbie, další kanadské provincie, jednání APP s Trumpovou administrativou tvrdě kritizoval.
„Odjet do cizí země a žádat o podporu s rozbitím Kanady, tak pro to existuje jedno starodávné slovo. A tím slovem je vlastizrada,“ komentoval Eby zprávu Financial Times.
Vztahy mezi Kanadou a USA jsou od loňského ledna, kdy se do Bílého domu vrátil Trump, napjaté. Carney před týdnem na zasedání Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu pronesl kritický projev na adresu USA, kdy své argumenty podepřel esejí Václava Havla Moc bezmocných. Na Carneyho slova následně reagoval ve svém projevu v Davosu Trump.
„Kanada žije díky Spojeným státům. Pamatuj na to, Marku, až zase příště budeš činit prohlášení,“ řekl americký prezident, podle kterého je severní soused USA nevděčný.